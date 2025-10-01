快訊

嘉義30年地標諸羅記玩具城宣布結束營業 顧客不捨告別童年大恐龍

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
陪伴嘉義人超過30年的「諸羅記玩具城」近日宣布即將結束營業，成為地方社群討論焦點。圖／取自諸羅記玩具城臉書
嘉義孩子們再也無法與「大恐龍」合照了！陪伴嘉義人超過30年的「諸羅記玩具城」宣布即將結束營業，成為地方社群討論焦點。這家位於永和街、曾是雲嘉南地區最大的玩具百貨，從1990年代開業至今，承載了2代人珍貴的童年記憶。如今因租約到期，加上老闆決定退休，店面將進入最後的清倉階段，賣完為止。

「諸羅記玩具城」在官方臉書上發文，「謝謝各位舊雨新知的支持，在地經營30年的玩具城，店租到期、老闆要退休，即將結束營業。因應門市只有老闆1人經營，有需要請直接到門市參觀選購。」這則簡短但充滿感謝的公告，讓許多嘉義網友不禁鼻酸，紛紛留言表示不捨， 「居然眼眶泛淚了」、「我小時候最期待的地方就是這裡」、「再也看不到大恐龍了」。

店名「諸羅記」結合嘉義舊稱「諸羅」與當年風靡全球的電影「侏儸紀公園」，別具巧思。當年店門口曾立起一座巨大的充氣腕龍，是孩子們最愛拍照的打卡地標。不過，由於恐龍高度造成交通死角，後來改以較小型的腕龍招牌取而代之，仍是店面醒目的象徵。

如今隨著老闆年事漸高、選擇退休，這座陪伴嘉義30年的「恐龍樂園」即將走入歷史。許多嘉義市民回憶湧上心頭，「還記得開幕時拿過恐龍著色紙」、「小時候都會吵著爸媽

去逛大恐龍」，也有人感嘆：「一個時代的結束。」玩具城預計在商品售完後正式熄燈，留下的不只是空蕩蕩的店面，更是一段屬於嘉義在地人、無法被替代的童年回憶。

陪伴嘉義人超過30年的「諸羅記玩具城」近日宣布即將結束營業，成為地方社群討論焦點。圖／取自諸羅記玩具城臉書
嘉義 恐龍 老闆

