影／台南中華東陸橋挨批道路設計不當 交通局將提調整方案

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
交通局長王銘德今天下午會同轄區第一警分局、民進黨市議員林依婷、朱正軒、國民黨市議員蔡宗豪以及大忠里里長許智雄、林詠軒等人辦理會勘。記者袁志豪／攝影
台南市東區中華東陸橋繼前年61歲楊姓阿婦人載著孫子在上橋處與大貨車擦撞，楊婦重創不治，上月23日49歲林姓女清潔工清晨騎車上班，與大貨車擦撞身亡；今天下午交通局長王銘德會同警方、議員會勘，初步調整方向為「兩線對兩線」。

台南市南區中華南路一段道路為四線道，最左側為左轉專用道，目前汽機車均可直行外側與中間兩線車道通過大同路二段，再從中華東路三段陸橋，前往東區；但在陸橋的上橋處，因橋面車道縮減為兩線，導致中華南路最外側車道的機車若要上橋，必須不斷靠左行駛。

台南人本交通促進協會理事長林詠軒指出，車道的設計逼得機車在上橋處必須往內鑽進去，大車其實只是直行，沒有變換車道，卻極容易發生擦撞；兩年前出事時已經提醒過交通局，但交通局當時僅在上橋處裝設「機慢車行駛請遠離大型車輛」，道路設計沒有任何改變。

林詠軒認為，交通局早就應該要調整車道配置，讓上陸橋的車道要對稱；楊婦女兒也向本報投訴指出，再發生死亡車禍，不只是駕駛責任，更是道路設計的結構性問題，原本設計迫使上橋機車必須在路口範圍貼近大車，政府必須從源頭改善。

交通局長王銘德今天下午會同轄區第一警分局、民進黨市議員林依婷、朱正軒、國民黨市議員蔡宗豪以及大忠里里長許智雄、林詠軒等人辦理會勘，調整方向比照上月26日國民黨市議員曾培雅初步會勘結論，中華南路往陸橋「兩線對兩線」調整，並加強標線提醒。

林依婷建議，目前的最外側車道調整為右轉專用道，機車無法直行就不能上橋，就不會往裡面鑽、跟大車擠；最左側維持左轉彎用道，汽機車可從中間的兩線車道上橋，讓兩線道路對橋面兩線車道，兩線道最前方劃設機車停等區，當綠燈時機車就能優先上橋。

王銘德擔心，因為橋下有住家，突然禁止最外側車道不能直行，這樣的變化如同北市拆除公館圓環，住戶恐怕無法接受，抗議原來回家的路變得很麻煩；另外即使劃設為右轉專用道，可能還是會有上橋機車騎在專用道，再往內鑽上橋，也沒辦法解決問題。

林詠軒表示，住戶要回家，可以從中間車道直行，再靠用行駛到橋下；因右邊車道只能右轉，不會有車流交織的問題；另外，右轉專用道可在路口紅燈亮起時，同時顯示右轉綠燈，若有直行機車占用，此時後方機車自然會鳴喇叭將他們驅離，久而久之就不會再有直行車占用。

由於藍綠議員看法一致，均是最外側車道改為右轉專用道，汽機車今後一律從中間兩線車道上橋或直行到橋下，同時再增設指引、告示牌，以及安排警力引導指揮，並拉長宣導期，讓駕駛人逐漸適應；王銘德表示，經綜合意見後，會依此方向在兩個星期內提出正式方案，再辦理聯合會勘。

