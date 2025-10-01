颱風重創咖啡樹恐減產3成 古坑「咖保庇」序曲迎台灣咖啡節

雲林縣府將於11月舉辦台灣咖啡節系列活動，主產地古坑鄉公所將於10月11、12日在綠色隧道舉辦咖啡節活動，為台灣咖啡節揭開序曲，今在北港朝天宮舉辦記者會宣傳活動。另，今年受丹娜絲颱風影響，古坑大量咖啡果樹折枝、倒伏，農民預估損失逾3成。

古坑鄉有台灣咖啡原鄉之稱，咖啡種植面積約60公頃，為行銷咖啡產業，縣府將於11月舉辦台灣咖啡節系列活動，鄉公所支持在地產業，今在北港朝天宮舉辦「2025台灣咖啡節古坑序曲」記者會，宣布10月11、12日在綠色隧道舉辦咖啡節活動，提前為台灣咖啡節暖身。

古坑鄉長林慧如表示，今年咖啡節序曲活動主打「咖保庇」，10月11日將恭迎媽祖啟程前往古坑綠色隧道公園駐駕品鑑古坑咖啡，將媽祖信仰與咖啡文化相互呼應，寓意「山海香連、香火香隨」。

今年咖啡節古坑序曲活動包含農創市集、消費滿額贈烘豆體驗、擲筊比賽，以及太日樂集、安地斯樂團、北港南陽國小電音三太子等表演，並有各式咖啡創意飲品推廣。現場推出與北港朝天宮聯名的限量結緣品「咖保庇靈籤濾掛包」，每包背面皆印有六十甲子籤詩，讓品咖啡的過程猶如抽籤祈福。

朝天宮董事長蔡咏鍀說，此次活動朝天宮更將在會場設置臨時行宮，請媽祖神尊坐鎮，並舉辦6場次擲筊比賽，每場限50人參加，擲得聖筊就有精美好禮，5個以上聖筊可以獲得白玉媽祖像。