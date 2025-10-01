雲林國民運動中心復活了 試營運開放免費入館

快訊

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣國民運動中心委外經營，但廠商提前至今年9月解約，一度傳出國民運動中心倒閉，縣府8月重新公開招商，由褆姆股份有限公司接手經營，今宣布對外重啟營運，除先前已有設施，新設置游泳池「AI防溺系統」。圖／雲林縣政府提供
雲林縣國民運動中心委外經營，但廠商提前至今年9月解約，一度傳出國民運動中心倒閉，縣府8月重新公開招商，由褆姆股份有限公司接手經營，今宣布對外重啟營運，除先前已有設施，新設置游泳池「AI防溺系統」，並將導入智能管理系統，即日起至10月14日止試營運期間全館免費使用。

雲林縣國民運動中心位於斗六市，是縣內目前唯一一座國民運動中心，斥資3億元打造，2019年啟用至今，由縣府委託凱格大巨蛋運動公司營運，館內有室內溫水游泳池、桌球室、櫸木高架地板的籃球場與羽球場、幼兒體適能教室、多間韻律教室及大型體適能中心等設施，廠商因經營方向調整，提前至今年9月解約。

縣府教育處表示，今年8月已依促參法重新公開招商，遴選出營運廠商「褆姆股份有限公司」，上月完成廠商甄選、議約及簽約，與原營運團隊、體育場完成點交作業後，營運團隊隨即進駐籌備後續對外營運作業。

教育處表示，國民運動中心此次重啟也同步升級軟硬體，游泳池全面建置「AI防溺系統」，結合專業救生員即時監控不同水域狀況，一旦偵測到疑似溺水事件，會立即透過警報燈提示，協助救生員、現場主管迅速採取行動，確保民眾運動安全性，另將導入運動場館智能管理系統，民眾使用手機就能進行購票、課程報名、租借場地等服務。

雲林縣國民運動中心今重啟營運，即日起至10月14日進行為期14天試營運，試營運期間游泳池、體適能中心及綜合球場全館將免費開放民眾體驗試用，附設停車場也不收費，教育處表示，將於試營運期間，蒐集各界及進場民眾意見，做為正式營運前調整與優化的重要參考。

雲林縣國民運動中心委外經營，但廠商提前至今年9月解約，一度傳出國民運動中心倒閉，縣府8月重新公開招商，由褆姆股份有限公司接手經營，今宣布對外重啟營運，除先前已有設施，新設置游泳池「AI防溺系統」。圖／雲林縣政府提供
國民 籃球 羽球

