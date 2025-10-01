活化歷史打造文化新基地 舊嘉義菸葉廠開展見證產業記憶

嘉義市文化地景悄悄翻新，歷史建築迎來嶄新角色。「再見嘉芬－舊嘉義菸葉廠特展」現正於嘉義市影視音基地展出，展期即日起至11月2日止。這場由嘉市府文化局策劃的特展，以「回到嘉菸，打開西區的時光膠囊」為主題，透過四大展區、多樣媒材，帶領觀眾走入嘉義菸業的時代現場，同時展現舊廠區活化再利用成果，開啟一場跨時代文化對話。

嘉義菸葉廠1941年啟用，長期見證地方產業與勞動歷史。文化局長謝育哲表示，2021年市府推動廠區活化後，原有禮堂空間轉型為「影視音基地」，不僅成為影視創作者的交流平台，更為市民開啟接觸影像文化的新通道。未來，整體場域將發展為「嘉義市區域設計中心」，結合設計思維與在地文化，打造具創意與學習功能的文化聚落。

特展以四大主題展區重現嘉菸歷史記憶。從「菸農生活區」開始，觀眾可見台灣菸草產業的農耕流程，藉由珍貴文獻與影像，還原農民1年的辛勞。「菸廠歷史區」則展示自日治時期至今的歷史檔案與文物，呈現工廠轉型脈絡，並映照地方社會與經濟的變遷。

「攝影展區」由在地攝影師魏三峰與「領路人計畫」團隊聯手，捕捉封存與重啟之間的場景，展示從田間到廠區的生活實景。而「紀錄片展區」則放映導演陳志漢拍攝的「雲煙過眼」，透過口述歷史與現場紀錄，讓觀眾更深入理解嘉義菸草產業的軌跡與影響。