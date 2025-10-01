民憂3分鐘熱度！嘉市標線型人行道夜變停車場 警方除障大執法

嘉義市多處人行道因違停或店家占用，造成行人寸步難行，有如「障礙賽場」，繼本報揭露文化路噴水圓環以北路段人行不便後，嘉義市警察局隨即全面啟動「消除障礙大執法」，昨晚由交通隊長率隊執行，強調將不姑息違規行為。

但許多市民對於執法沒有信心，頻喊「三分鐘熱度，沒用啦」、「維持不了1個月」、「嘉義市違停非常嚴重，根本抓不完」。不過也有市民為警察加油打氣「只能說警察叔叔們加油啦～」。

本報陽光行動步行城市報導嘉市文化路於噴水圓環以北路段，行人難走，有如障礙賽場，報導獲得廣大市民迴響，而嘉義市警局也立即做出回應，昨全面啟動「消除障礙大執法」行動，由交通隊長率隊執行，喊話絕不姑息，全面掃蕩違停車輛與占用行人道的不法行為。

市警局表示，昨晚6～10時以勸導為主、取締為輔，針對民權路段（民生北路至興中街）、文化路段（秀泰影城至噴水圓環）及中正路、光華路及興中街口，總計違規停車勸導43件、告發14件、道路障礙勸導2件。

市民對於警方宣示宣示「消除障礙大執法」行動仍沒有信心，紛紛在地方社群媒體留言「三分鐘熱度，沒用啦」、「維持不了1個月」、「嘉義市違停非常嚴重，根本抓不完」、「開單後繼續停」、「做做樣子而已！風頭過了就當沒看到了」、「沒事，吳鳳北路和垂楊路的大家繼續吃熱炒和海鮮」、「很棒，但是別只驅離，請直接開單」、「維持不了1個月」、「維持的久嗎」`「只能說警察叔叔們加油啦～」、「嘉義市違停非常嚴重，根本抓不完」、「開單後繼續停」、「做做樣子而已！風頭過了就當沒看到了」。