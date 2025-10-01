阿里山百合花季登場 引進荷蘭40種新品爭奇鬥豔

第2屆「阿里山百合花季」今天開幕，去年花季僅6天時間即吸引上千人次到訪，今年延長為1個月，並引進多達40種來自荷蘭的新品種百合花，要讓遊客沉浸式感受百合花的豔麗。

嘉義縣政府今天發布新聞稿表示，阿里山百合花季的發起人是嘉義縣阿里山百合生產合作社理事主席郝鳳霽的太太蕭燕月，她曾遠赴百合之國荷蘭參觀當地花節汲取經驗，返台後致力推動阿里山百合花季。

承接產業的二代花農郝黎明及葉芝瑜在外累積經驗後選擇返鄉，在今年成立「朵映文創工作室」，團隊以阿里山百合為根本，結合設計、活動策劃與品牌行銷，期望將百合花卉產業轉型，讓更多人親近百合之美。

郝黎明表示，朵映文創團隊與合作社的目標是打造台灣專屬青創百合花品牌，去年首屆百合花季短短6天內吸引千人到訪，今年活動將拉長展期並擴大宣傳，預計可吸引超過3000名遊客上山賞花，盼藉由花季帶動觀光發展。活動地點位於阿里山鄉樂野村，鄰近阿里山鄉公所。

嘉義縣府說，「朵映文創」策劃百合花季活動經費部分由縣府勞青處補助，盼藉由青創能量，將花卉從生產面提升至品牌與觀光層次，並營造讓青年安心創業的友善環境，為地方產業注入新活力。