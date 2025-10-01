快訊

北捷博愛座前被踹飛 73歲曾姓婦人「已被關40天」...繳1.5萬罰金獲釋

下班注意！2縣市發布大雨特報 注意雷擊及強陣風

美國聯邦政府迎來「首次關門停擺效應」 AIT臉書發文也停了

「2025台南國華松王宴」匯聚國華街美食小吃

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自台南市政府
照片取自台南市政府

結合台南美食小吃與道地辦桌文化的年度美食盛會─「2025台南國華松王宴」，將於10月19日在台南市政府前南島路盛大登場。

台南市長黃偉哲表示，去年的「松王宴」首次舉辦即大受好評，50桌一開賣便立刻秒殺，引來不少民眾直呼「太快搶不到」。今年特別加倍擴增至100桌，雖然數量翻倍，但仍預料將再度掀起搶購熱潮。他笑言，「大家可能還是會嫌少，因為應該要再多一個零才夠！」足見活動的人氣與吸引力。今年除了佳餚滿席，更加碼抽獎活動，獎項豐富，期盼帶給參與者滿滿驚喜。

主辦單位國華友愛街區發展協會戴泳明理事長表示，本次活動邀集阿明豬心、集品蝦仁飯、包成羊肉湯、佛都愛玉、阿文米粿、阿鳳浮水魚羹等多家台南經典小吃名店，由加丁師蔡裕峰團隊規劃宴席，並由知名藝人路秀蘭擔任代言人推廣。此外，10月19日主宴前也特別安排3條小旅行、共6梯次，邀請民眾走入國華街小吃巷弄，品嚐美味並聆聽在地故事。當日更備有電動機車、家具等豐富摸彩好禮，還有精美伴手禮，讓參與者滿載而歸。

聚傳媒

小吃 美食

延伸閱讀

苗栗農產台中地酒 跨縣美食端出農村餐桌新滋味

撐不住了！ 彰化「阿三肉圓」10月起調漲 肉圓60元、干貝版120元　粉絲心痛照吃

全家攜金色三麥變身餐酒館 打造8款餐酒美食盛宴

三杯美國雞刈包登場！美國農業部星級名廚秀，台美混血小吃擦出新美味火花

相關新聞

颱風重創咖啡樹恐減產3成 古坑「咖保庇」序曲迎台灣咖啡節

雲林縣府將於11月舉辦台灣咖啡節系列活動，主產地古坑鄉公所將於10月11、12日在綠色隧道舉辦咖啡節活動，為台灣咖啡節揭...

活化歷史打造文化新基地 舊嘉義菸葉廠開展見證產業記憶

嘉義市文化地景悄悄翻新，歷史建築迎來嶄新角色。「再見嘉芬－舊嘉義菸葉廠特展」現正於嘉義市影視音基地展出，展期即日起至11...

民憂3分鐘熱度！嘉市標線型人行道夜變停車場 警方除障大執法

嘉義市多處人行道因違停或店家占用，造成行人寸步難行，有如「障礙賽場」，繼本報揭露文化路噴水圓環以北路段人行不便後，嘉義市...

「2025台南國華松王宴」匯聚國華街美食小吃

結合台南美食小吃與道地辦桌文化的年度美食盛會─「2025台南國華松王宴」，將於10月19日在台南市政府前南島路盛大登場。 台南市長黃偉哲表示，去年的「松王宴」首次舉辦即大受好評，50桌一開賣便立刻秒

逛夜市參加南市交通安全宣導遊戲 幸運中宏佳騰電動機車

台南市交通局新推出「府城有禮人本交通新文化」宣導，以「一堂課的時間」為設計啟發，將交通安全教育轉化為生動的互動體驗，走進...

雲林歌唱大賽打造高規格導師陣容 海內外700多人報名角逐

雲林縣政府為讓愛唱歌的年輕人有機會逐夢，舉辦「雲耀星聲-歌唱選秀大賞」，邀請吳汶芳、王宏恩、丁曉雯等人擔任明星導師，吸引...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。