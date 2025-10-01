「2025台南國華松王宴」匯聚國華街美食小吃
結合台南美食小吃與道地辦桌文化的年度美食盛會─「2025台南國華松王宴」，將於10月19日在台南市政府前南島路盛大登場。
台南市長黃偉哲表示，去年的「松王宴」首次舉辦即大受好評，50桌一開賣便立刻秒殺，引來不少民眾直呼「太快搶不到」。今年特別加倍擴增至100桌，雖然數量翻倍，但仍預料將再度掀起搶購熱潮。他笑言，「大家可能還是會嫌少，因為應該要再多一個零才夠！」足見活動的人氣與吸引力。今年除了佳餚滿席，更加碼抽獎活動，獎項豐富，期盼帶給參與者滿滿驚喜。
主辦單位國華友愛街區發展協會戴泳明理事長表示，本次活動邀集阿明豬心、集品蝦仁飯、包成羊肉湯、佛都愛玉、阿文米粿、阿鳳浮水魚羹等多家台南經典小吃名店，由加丁師蔡裕峰團隊規劃宴席，並由知名藝人路秀蘭擔任代言人推廣。此外，10月19日主宴前也特別安排3條小旅行、共6梯次，邀請民眾走入國華街小吃巷弄，品嚐美味並聆聽在地故事。當日更備有電動機車、家具等豐富摸彩好禮，還有精美伴手禮，讓參與者滿載而歸。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言