逛夜市參加南市交通安全宣導遊戲 幸運中宏佳騰電動機車

台南市交通局新推出「府城有禮人本交通新文化」宣導，以「一堂課的時間」為設計啟發，將交通安全教育轉化為生動的互動體驗，走進校園劇場、夜市互動遊戲，以及祖孫共讀等，讓市民感受到交通安全可以如此貼近生活，吳姓男子到夜市參加抽獎遊戲活，幸運獲得特獎宏佳騰 Ai-4 Ever 電動機車，由親友出席接受副市長葉澤山頒獎。

葉澤山表示，交通安全攸關民眾生命，市府自110年起提出196案交通安全及設施改善計畫，並獲中央補助逾45億元，用於優化道路與人行空間，使市內交通硬體明顯提升。但若民眾交通素養不足，硬體改善效果有限，仍常見紅燈右轉等違規行為，增加事故風險。

葉葉山感謝交通局團隊，透過趣味互動及繪本共讀活動，讓學生、長輩及民眾更容易理解交通安全規則。市府設置的專屬網站亦提供知識挑戰、圖文畫廊與影像劇場，吸引超過35萬人次參與，並將持續更新內容。

他強調，希望透過硬體改善與教育宣導並行，提升道路順暢度及行人安全，並呼籲民眾與媒體共同分享資訊，讓更多人了解並重視交通安全。

交通局長王銘德指出，此次系列活動以「人本交通」與「道安知識」為主軸，緊扣交通安全核心能力，聚焦在「危險感知能力、用路倫理與責任、步行與運具使用、交通知能與科技運用、交通事件應變」五大面向，讓民眾能循序建立完整的交通安全素養。

王銘德說，透過校園行動劇與繪本故事，劇團展演30場次，吸引逾1萬名師生參與；夜市巡迴活動8場次，帶動數千名市民朋友投入；創意著色競賽則鼓勵學童用色彩傳達心中的交通安全意象。

此外，透過劇團故事內容改編出版「奇幻之旅 走進人本交通的城市」繪本，配送至各圖書館、國小、幼兒園、親子悠遊館運用，更成為延續推廣的重要教材，目前已舉辦4場祖孫共讀活動，年底前將再完成22場；另也透過學校說故事志工與活動網頁持續推廣，讓交通安全教育不受時間與空間限制持續發酵。

同時，線上活動網頁(https://tainanhote.com/)也展現高效成果，活動期間網頁瀏覽人次達35萬人次，並有6741人參加抽獎活動，不僅突破時空限制延伸學習，也顯示市民朋友熱情響應，讓交通安全教育真正走進生活。