雲林歌唱大賽打造高規格導師陣容 海內外700多人報名角逐

雲林縣政府為讓愛唱歌的年輕人有機會逐夢，舉辦「雲耀星聲-歌唱選秀大賞」，邀請吳汶芳、王宏恩、丁曉雯等人擔任明星導師，吸引海內外700多人報名角逐，10名晉級選手將於10月25日下午6時在雲林表演廳進行「歌喉戰」決賽，當天將有家家、王宏恩及吳汶芳等知名歌手演出，開放民眾索票入場。

「雲耀星聲-歌唱選秀大賞」今年吸引來自全國各地及海外地區超過700位年輕人報名角逐，在歷經全台海選與初賽後，有55名選手獲得接受培訓課程的機會，9月20日複賽評選出前10強選手，將在10月25日決戰夢想舞台，縣府今舉辦宣傳記者會，吳汶芳與晉級選手同台合唱，提前為決賽暖身。

縣府勞動暨青年事務發展處長張世忠表示，雲林縣歌唱選拔賽「雲耀星聲」今年邁入第4年，活動以打造高規格的培訓導師陣容與堪比演唱會級別的決賽殿堂為亮點，已成為全台灣指標性歌唱賽事，討論熱度與規模逐年擴大。

張世忠表示，今年活動金牌導師陣容堅強，有華語王牌音樂製作人陳國華、流行音樂教母丁曉雯、金曲歌王王宏恩、創作才女吳汶芳以及唱作女神文慧如，並由知名金曲音樂人林隆璇和音樂製作人小樂擔任評審，提供參賽選手全方位且實用的歌唱培訓指導，及專業講評與建議。

10強選手之一曾霓來自馬來西亞，現在高雄唸書，她很高興透過這次比賽認識很多志同道合的朋友；選手黃聖淵是雲林在地青年，他關注比賽已2年，今年才終於鼓起勇氣報名，很開心能跟愛音樂的人一起交流。

吳汶芳向選手分享自己參加歌唱比賽的經驗，她說，這些擁有夢想、喜歡音樂的孩子，需要更多掌聲、舞台，看到雲林縣很願意給他們舞台，安排很多專業培訓課程，非常難得，連她自己都想來上課。

縣長張麗善表示，雲林縣歌唱選拔賽每年培育很多優秀、熱愛歌唱的青年朋友，10月25日決賽當天，晉級的10位選手將輪流上陣「歌喉戰」，精彩可期，希望大家趕快索票，為選手加油打氣，給他們掌聲，我們可以為台灣培養更多的明日之星、更多優秀歌手。