快訊

嘉義精品咖啡進軍日本關西市場 神農生活將設半年專區

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣政府領軍精品咖啡品牌今年將進軍日本關西市場，在選品品牌神農生活設長達半年展售專區 圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府領軍「啡嚐嘉義」10月18日將進軍日本關西市場，在選品品牌「神農生活（MAJI TREATS）」設立長達半年以上銷售專區，縣長翁章梁今參加行前記者會，咖啡莊園將手沖試飲，吸引客人聞香而來，介紹品牌故事及推薦咖啡，盼拓展更多日本市場。

10月18日將在大阪日航酒店舉辦「啡嚐嘉義風味」活動；10月19日與港南集團梅田北店舉辦「世界冠軍風味分享會」，邀請2024世界虹吸式大賽冠軍張維欣現場沖煮；10月20日在BETA CAFÉ舉辦專業杯測與即時媒合會，推動嘉義咖啡走進日本市場。

農業處表示，除了設置展售專區，10月18日也會在神農生活近鐵百貨舉辦開幕體驗，並與神農生活旗下餐廳「食習」合作推出阿里山限定手沖咖啡，還會跟京都設有3家分店的知名品牌「Times Club」推出聯名款，從通路、體驗到品牌共創，拓展國際商機。

翁章梁說，今年「台灣卓越盃」競標中，嘉義縣各咖啡莊園勇奪前27名中的20席得獎名次及3座總統獎，「啡嚐嘉義」延續往年進軍日本沖繩成功經驗，讓更多國際朋友對嘉義咖啡初步認識，今年移師大阪更盛大推廣，進一步加強嘉義精品咖啡的品牌形象。

嘉義 咖啡 品牌

