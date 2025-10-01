聽新聞
0:00 / 0:00
嘉義精品咖啡進軍日本關西市場 神農生活將設半年專區
嘉義縣政府領軍「啡嚐嘉義」10月18日將進軍日本關西市場，在選品品牌「神農生活（MAJI TREATS）」設立長達半年以上銷售專區，縣長翁章梁今參加行前記者會，咖啡莊園將手沖試飲，吸引客人聞香而來，介紹品牌故事及推薦咖啡，盼拓展更多日本市場。
10月18日將在大阪日航酒店舉辦「啡嚐嘉義風味」活動；10月19日與港南集團梅田北店舉辦「世界冠軍風味分享會」，邀請2024世界虹吸式大賽冠軍張維欣現場沖煮；10月20日在BETA CAFÉ舉辦專業杯測與即時媒合會，推動嘉義咖啡走進日本市場。
農業處表示，除了設置展售專區，10月18日也會在神農生活近鐵百貨舉辦開幕體驗，並與神農生活旗下餐廳「食習」合作推出阿里山限定手沖咖啡，還會跟京都設有3家分店的知名品牌「Times Club」推出聯名款，從通路、體驗到品牌共創，拓展國際商機。
翁章梁說，今年「台灣卓越盃」競標中，嘉義縣各咖啡莊園勇奪前27名中的20席得獎名次及3座總統獎，「啡嚐嘉義」延續往年進軍日本沖繩成功經驗，讓更多國際朋友對嘉義咖啡初步認識，今年移師大阪更盛大推廣，進一步加強嘉義精品咖啡的品牌形象。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言