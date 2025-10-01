快訊

10月3波連假將屆 台南推古蹟沉浸式體驗 深化旅人與城市交流

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
今年10月共有3波連續假期，為把握旅遊熱潮商機，南市府文化局推出「古蹟行銷方案」，結合入園優惠、限定贈品及打卡抽獎，邀請旅客趁中秋、國慶及光復節連假到台南尋訪古蹟。圖為赤崁樓。圖／南市文化局提供
今年10月共有3波連續假期，為把握旅遊熱潮商機，南市府文化局推出「古蹟行銷方案」，結合入園優惠、限定贈品及打卡抽獎，邀請旅客趁中秋、國慶及光復節連假到台南尋訪古蹟，體驗兼具歷史底蘊與青春活力的文化假期。

文化局表示，10月連假期間除推出「三人同行、一人免費」入園優惠，遊客憑17日至19日舉辦的「2025浪人祭」活動手環也可免費入園，此外，首屆「2025國際火舞藝術節」24日至26日將在漁光島登場，也歡迎大家納入旅遊行程。

文化局也說，中秋檔期由「熱蘭遮市集」打頭陣，演員化身歷史族群，帶來沉浸式體驗；明年即將迎來建竣150周年的億載金城，今年也以玻璃纖維復刻打造阿姆斯脫朗前膛模型砲；安平樹屋新展「Anping 1865 洋潮來襲」則打造親子展間，邀民眾化身洋商、買辦體驗昔日商貿。

另外，赤嵌樓、安平樹屋、安平古堡、億載金城、延平郡王祠及愛國婦人會館等6大古蹟販售部同步推出滿額贈禮，單筆消費滿百即可獲得限量「巷仔Niau棒球貼紙」，跨店滿千則送新書《雙城踅玲瑯》，以安平古堡、赤嵌樓為主題，融合故事、地圖與互動遊戲，數量有限，送完為止。

近期安平漁人碼頭也規畫卡比胖拉「萌遊台南」打卡抽獎，串聯安平樹屋、億載金城、安平古堡及安平出張所等景點，旅客在指定地點拍照上傳社群即可參加抽獎；文化局強調，古蹟不僅是文化坐標，更是旅途中最佳休憩空間與伴手選擇，歡迎遊客連假到台南體驗深化旅人與城市之間的情感連結與文化認同。

台南10月連假期間除推出古蹟景點「三人同行、一人免費」入園優惠外，古蹟販售部同步推出滿額贈禮，單筆消費滿百即可獲得限量「巷仔Niau棒球貼紙」。圖／南市文化局提供
億載金城明年即將迎來建竣150周年，文化局以玻璃纖維（FRP）復刻打造重現阿姆斯脫朗前膛模型砲，希望讓遊客體驗億載金城鎮守海防、護衛台南海域的歷史現場。圖／南市文化局提供
