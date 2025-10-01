10月3波連假將屆 台南推古蹟沉浸式體驗 深化旅人與城市交流

今年10月共有3波連續假期，為把握旅遊熱潮商機，南市府文化局推出「古蹟行銷方案」，結合入園優惠、限定贈品及打卡抽獎，邀請旅客趁中秋、國慶及光復節連假到台南尋訪古蹟，體驗兼具歷史底蘊與青春活力的文化假期。

文化局表示，10月連假期間除推出「三人同行、一人免費」入園優惠，遊客憑17日至19日舉辦的「2025浪人祭」活動手環也可免費入園，此外，首屆「2025國際火舞藝術節」24日至26日將在漁光島登場，也歡迎大家納入旅遊行程。

文化局也說，中秋檔期由「熱蘭遮市集」打頭陣，演員化身歷史族群，帶來沉浸式體驗；明年即將迎來建竣150周年的億載金城，今年也以玻璃纖維復刻打造阿姆斯脫朗前膛模型砲；安平樹屋新展「Anping 1865 洋潮來襲」則打造親子展間，邀民眾化身洋商、買辦體驗昔日商貿。

另外，赤嵌樓、安平樹屋、安平古堡、億載金城、延平郡王祠及愛國婦人會館等6大古蹟販售部同步推出滿額贈禮，單筆消費滿百即可獲得限量「巷仔Niau棒球貼紙」，跨店滿千則送新書《雙城踅玲瑯》，以安平古堡、赤嵌樓為主題，融合故事、地圖與互動遊戲，數量有限，送完為止。