影／嘉義市公費流感疫苗開打 啟動儀式衛生局樂團演奏吸睛亮點

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
衛生局長廖育瑋帶領「噗嚨共烏克麗麗樂團」表演「流星雨」，用諧音梗呼籲市民踴躍接種，成為儀式中最吸睛的亮點。記者魯永明／攝影
秋冬是呼吸道傳染病高峰期，公費流感疫苗今天開打，今年也同步提供公費新冠LP.8.1疫苗接種。嘉市府上午在市府大廳舉行啟動儀式，現場由衛生局長廖育瑋帶領「噗嚨共烏克麗麗樂團」表演「流星雨」，用諧音梗呼籲市民踴躍接種，成為儀式中最吸睛的亮點。副市長林瑞彥、疾管署南區管制中心科長李珍儀、多位市議員與里長共同出席，宣布疫苗開打。

嘉義市今年與中央共同採購9萬7千劑三價公費流感疫苗，並額外加碼購買1500劑，提供不符公費條件的市民接種。廖育瑋指出，今年起國際全面停用含有B型Yamagata的四價流感疫苗，改為三價疫苗，與WHO建議及先進國家接軌。第一階段接種對象包含65歲以上長者及高風險族群共10類，第二階段11月1日起，50至64歲無高風險疾病的成人也可接種。

今年公費流感疫苗，提供國光、賽諾菲、荷商葛蘭素史克（G S K）、台灣東洋及高端等5家廠牌，各廠牌的效果與安全性均相同，民眾可任接種任一種符合適用年齡的流感疫苗。

採購5家流感疫苗廠牌效果與安全性相同，並將在各校園、社區、合約院所公開揭示接種廠牌，讓資訊透明。嘉義市共與83家醫療院所合作，並設立93處社區接種站及10多場校園場次，期望提升覆蓋率，守護市民健康。

嘉義市衛生局「噗嚨共烏克麗麗樂團」樂團成立1年9個月。每周訓練1次，由局長廖育瑋等主管組成，聘請專業的音樂老師教導，在活動中成為出色的亮點，還可以達到公衛宣傳的效果。

流感疫苗 衛生局 嘉義

