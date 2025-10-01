快訊

阿金不是阿金「DNA檢測結果一出」 飼主崩潰：這劇情比八點檔還狗血

青年監督聯盟告發凱思國際狗仔跟拍立委涉國安法 沒告發黃國昌

丁學文專欄／9月只降息1碼 聯準會讓子彈飛一會兒？

台南推動綠能行動零排放 環保局擴大租用電動機車上路

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
為落實綠能行動零排放，台南市環保局今年一次性租賃250輛全新電動機車，投入市區道路清掃工作。圖／南市環保局提供
為落實綠能行動零排放，台南市環保局今年一次性租賃250輛全新電動機車，投入市區道路清掃工作。圖／南市環保局提供

為落實綠能行動零排放，南市環保局今年一次性租賃250輛全新電動機車，投入市區道路清掃工作，市長黃偉哲今出席電動機車啟用上線儀式，強調由公部門帶頭做起，相信電動機車在提升工作效率之餘，也兼顧空氣品質。

黃偉哲說，清潔隊員辛勤付出是城市維持整潔的無名功臣；台南市幅員遼闊，環保局以使用具備低碳排放與低噪音特性的電動機車，4年來以電動機車取代燃油車，已減少溫室氣體排放約1萬1356公噸二氧化碳，展現顯著成效，未來也將持續擴大使用範圍，強化整體環保效益。

環保局則指出，2021年起租賃150輛電動機車，用於清掃隊作業，低噪音、零排放特性大幅降低對環境及民眾的干擾，且隊員與市民反應都相當正面，此次因合約到期後又重新租賃250輛，將妥善利用車輛，發揮最大效益。

清潔隊員回饋說，電動車安靜且不需加油，更不用擔心被排氣管燙傷，使用上對周遭環境非常友善，且騎習慣後就不想再騎回傳統機車。

環保局也統計，每輛電動機車充電電量約1度3.37元，可行駛約30公里，換算每公里電費僅約0.11元；以每車年行駛5,000公里計算，250輛車四年可節省燃油費約625萬元，且同時降低噪音及廢氣排放，具多重效益。

台南市環保局今年一次性租賃250輛全新電動機車，投入市區道路清掃工作，市長黃偉哲今出席電動機車啟用上線儀式，強調由公部門帶頭做起，相信電動機車在提升工作效率之餘，也兼顧空氣品質。圖／南市環保局提供
台南市環保局今年一次性租賃250輛全新電動機車，投入市區道路清掃工作，市長黃偉哲今出席電動機車啟用上線儀式，強調由公部門帶頭做起，相信電動機車在提升工作效率之餘，也兼顧空氣品質。圖／南市環保局提供

電動機車 環保局 噪音

延伸閱讀

台南市旅宿業營收成長傲視全國 黃偉哲期勉打造多元且安心的住宿選擇

台南50萬劑公費流感、新冠疫苗開打 衛生所現排隊人潮

南市綠能行動零排放 250輛電動機車投入道路清掃

台南8月攔詐金額逾9873萬元 遭詐案類前3名假網拍、假投資、假交友

相關新聞

雲林縣長跌倒左手骨折 休養數日今公開露面這樣說

雲林縣長張麗善上月25日不慎在縣府滑倒，造成左手橈骨骨折，緊急開刀後在家休養，今術後首度公開露面，外界關心復原情況，她表...

嘉義精品咖啡進軍日本關西市場 神農生活將設半年專區

嘉義縣政府領軍「啡嚐嘉義」10月18日將進軍日本關西市場，在選品品牌「神農生活（MAJI TREATS）」設立長達半年以...

10月3波連假將屆 台南推古蹟沉浸式體驗 深化旅人與城市交流

今年10月共有3波連續假期，為把握旅遊熱潮商機，南市府文化局推出「古蹟行銷方案」，結合入園優惠、限定贈品及打卡抽獎，邀請...

影／嘉義市公費流感疫苗開打 啟動儀式衛生局樂團演奏吸睛亮點

秋冬是呼吸道傳染病高峰期，公費流感疫苗今天開打，今年也同步提供公費新冠LP.8.1疫苗接種。嘉市府上午在市府大廳舉行啟動...

台南推動綠能行動零排放 環保局擴大租用電動機車上路

為落實綠能行動零排放，南市環保局今年一次性租賃250輛全新電動機車，投入市區道路清掃工作，市長黃偉哲今出席電動機車啟用上...

嘉義東石長期缺牙醫 衛生所每周開兩診助長者就近看牙

嘉義縣東石鄉長期缺乏牙科診所，民眾看牙只能遠赴外地，縣府衛生局2016年起攜手嘉義縣牙醫師公會合作，邀請牙醫師進駐東石鄉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。