台南推動綠能行動零排放 環保局擴大租用電動機車上路

為落實綠能行動零排放，南市環保局今年一次性租賃250輛全新電動機車，投入市區道路清掃工作，市長黃偉哲今出席電動機車啟用上線儀式，強調由公部門帶頭做起，相信電動機車在提升工作效率之餘，也兼顧空氣品質。

黃偉哲說，清潔隊員辛勤付出是城市維持整潔的無名功臣；台南市幅員遼闊，環保局以使用具備低碳排放與低噪音特性的電動機車，4年來以電動機車取代燃油車，已減少溫室氣體排放約1萬1356公噸二氧化碳，展現顯著成效，未來也將持續擴大使用範圍，強化整體環保效益。

環保局則指出，2021年起租賃150輛電動機車，用於清掃隊作業，低噪音、零排放特性大幅降低對環境及民眾的干擾，且隊員與市民反應都相當正面，此次因合約到期後又重新租賃250輛，將妥善利用車輛，發揮最大效益。

清潔隊員回饋說，電動車安靜且不需加油，更不用擔心被排氣管燙傷，使用上對周遭環境非常友善，且騎習慣後就不想再騎回傳統機車。