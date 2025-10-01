台南推動綠能行動零排放 環保局擴大租用電動機車上路
為落實綠能行動零排放，南市環保局今年一次性租賃250輛全新電動機車，投入市區道路清掃工作，市長黃偉哲今出席電動機車啟用上線儀式，強調由公部門帶頭做起，相信電動機車在提升工作效率之餘，也兼顧空氣品質。
黃偉哲說，清潔隊員辛勤付出是城市維持整潔的無名功臣；台南市幅員遼闊，環保局以使用具備低碳排放與低噪音特性的電動機車，4年來以電動機車取代燃油車，已減少溫室氣體排放約1萬1356公噸二氧化碳，展現顯著成效，未來也將持續擴大使用範圍，強化整體環保效益。
環保局則指出，2021年起租賃150輛電動機車，用於清掃隊作業，低噪音、零排放特性大幅降低對環境及民眾的干擾，且隊員與市民反應都相當正面，此次因合約到期後又重新租賃250輛，將妥善利用車輛，發揮最大效益。
清潔隊員回饋說，電動車安靜且不需加油，更不用擔心被排氣管燙傷，使用上對周遭環境非常友善，且騎習慣後就不想再騎回傳統機車。
環保局也統計，每輛電動機車充電電量約1度3.37元，可行駛約30公里，換算每公里電費僅約0.11元；以每車年行駛5,000公里計算，250輛車四年可節省燃油費約625萬元，且同時降低噪音及廢氣排放，具多重效益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言