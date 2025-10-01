快訊

美東時間1日午夜 美國聯邦政府正式關門停擺

台灣成全球最大俄羅斯輕油進口國 環團點名恐受制裁威脅半導體產業

11月恐失聯！LINE將停止支援舊版APP 快檢查設備可否升級

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義東石長期缺牙醫 衛生所每周開兩診助長者就近看牙

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣東石衛生所每周二、四由嘉義縣牙醫師公會進駐看診，今年起還導入牙科型根尖X光機。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣東石衛生所每周二、四由嘉義縣牙醫師公會進駐看診，今年起還導入牙科型根尖X光機。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣東石鄉長期缺乏牙科診所，民眾看牙只能遠赴外地，縣府衛生局2016年起攜手嘉義縣牙醫師公會合作，邀請牙醫師進駐東石鄉衛生所，每周二、四上午開設牙科門診，並視需求以約診方式不定期加開門診，讓鄉親能夠在地就醫、免去奔波勞碌。

衛生局表示，東石鄉衛生所今年1月獲國際扶輪3502地區桃園儷德扶輪社捐贈，導入「牙科型根尖X光機」，提升即時影像診斷與臨床判讀效率，大幅提升牙科診療的精準度及效率，設備啟用至今，牙科門診已服務390人次，其中290人次完成X光影像檢查。

東石鄉衛生所代理主任蔡宗閔說，衛生所也推動口腔健康服務，包括樂齡活動假牙申請、兒童塗氟、洗牙等多項服務，另針對年滿30歲且有吸菸或嚼檳榔習慣的民眾，每2年可接受1次免費篩檢，早期發現、早期轉介與治療，可有效降低口腔癌發生率與死亡率。

衛生局長趙紋華說，透過設備升級與專業團隊下鄉服務，不僅穩定偏鄉牙科門診量能，也強化口腔癌高風險族群的篩檢與衛教，另也針對沒有牙醫的鄉鎮，打造口腔保健醫療專車巡迴各地，每個地區至少每月會有1次巡迴牙醫，創造無距離基層醫療環境。

嘉義縣東石鄉長期缺乏牙醫診所，衛生所每周二、四由嘉義縣牙醫師公會進駐看診。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣東石鄉長期缺乏牙醫診所，衛生所每周二、四由嘉義縣牙醫師公會進駐看診。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣東石鄉長期缺乏牙醫診所，衛生所每周二、四由嘉義縣牙醫師公會進駐看診。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣東石鄉長期缺乏牙醫診所，衛生所每周二、四由嘉義縣牙醫師公會進駐看診。圖／嘉義縣政府提供

衛生所 東石 牙醫

延伸閱讀

嘉義八掌溪畔化身白色夢境！秋日限定白色羽毛海浪漫綻放

健保總額協商出爐 史上首見中西牙醫成長率全登頂

網傳偏鄉牙醫年薪最高可達600萬元？ 衛福部口腔司最新回應了

網傳「年薪600萬」？新天價計畫解偏鄉牙醫荒惹議！真相曝光

相關新聞

雲林縣長跌倒左手骨折 休養數日今公開露面這樣說

雲林縣長張麗善上月25日不慎在縣府滑倒，造成左手橈骨骨折，緊急開刀後在家休養，今術後首度公開露面，外界關心復原情況，她表...

影／嘉義市公費流感疫苗開打 啟動儀式衛生局樂團演奏吸睛亮點

秋冬是呼吸道傳染病高峰期，公費流感疫苗今天開打，今年也同步提供公費新冠LP.8.1疫苗接種。嘉市府上午在市府大廳舉行啟動...

台南推動綠能行動零排放 環保局擴大租用電動機車上路

為落實綠能行動零排放，南市環保局今年一次性租賃250輛全新電動機車，投入市區道路清掃工作，市長黃偉哲今出席電動機車啟用上...

嘉義東石長期缺牙醫 衛生所每周開兩診助長者就近看牙

嘉義縣東石鄉長期缺乏牙科診所，民眾看牙只能遠赴外地，縣府衛生局2016年起攜手嘉義縣牙醫師公會合作，邀請牙醫師進駐東石鄉...

台南50萬劑公費流感、新冠疫苗開打 衛生所現排隊人潮

秋冬季節為國內流感高峰期，根據疾管署監測，今年流感以A型H3N2為主流，而公費流感疫苗及新冠疫苗今起分兩階段全台同步開打...

強力掃蕩人行道違規 嘉市警局長：直到改善為止

針對媒體報導「嘉市鬧區人行道 有如障礙賽場」一事，嘉義市警局成立專案小組，於昨晚全面啟動「消除障礙大執法」行動，首波並由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。