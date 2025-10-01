聽新聞
嘉義東石長期缺牙醫 衛生所每周開兩診助長者就近看牙
嘉義縣東石鄉長期缺乏牙科診所，民眾看牙只能遠赴外地，縣府衛生局2016年起攜手嘉義縣牙醫師公會合作，邀請牙醫師進駐東石鄉衛生所，每周二、四上午開設牙科門診，並視需求以約診方式不定期加開門診，讓鄉親能夠在地就醫、免去奔波勞碌。
衛生局表示，東石鄉衛生所今年1月獲國際扶輪3502地區桃園儷德扶輪社捐贈，導入「牙科型根尖X光機」，提升即時影像診斷與臨床判讀效率，大幅提升牙科診療的精準度及效率，設備啟用至今，牙科門診已服務390人次，其中290人次完成X光影像檢查。
東石鄉衛生所代理主任蔡宗閔說，衛生所也推動口腔健康服務，包括樂齡活動假牙申請、兒童塗氟、洗牙等多項服務，另針對年滿30歲且有吸菸或嚼檳榔習慣的民眾，每2年可接受1次免費篩檢，早期發現、早期轉介與治療，可有效降低口腔癌發生率與死亡率。
衛生局長趙紋華說，透過設備升級與專業團隊下鄉服務，不僅穩定偏鄉牙科門診量能，也強化口腔癌高風險族群的篩檢與衛教，另也針對沒有牙醫的鄉鎮，打造口腔保健醫療專車巡迴各地，每個地區至少每月會有1次巡迴牙醫，創造無距離基層醫療環境。
