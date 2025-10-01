台南市旅宿業營收成長傲視全國 黃偉哲期勉打造多元且安心的住宿選擇

台南市旅宿業整體成長趨勢明顯，以2024年與2018年相比，房間住宿使用數增加54.87%，營收更增加45.8億元，增加率達到67.65%，市府觀光旅遊局並締造旅宿考核連續六年特優佳績。市長黃偉哲1日市政會議中對觀旅局輔導成果表達肯定，也請觀旅局持續推動12大友善旅宿類別，並協助業者通過中央及國際認證，為旅客打造多元且安心的住宿選擇。

黃偉哲表示，觀光為無煙囪工業，用無形的文化觀光資產，創造有規模的消費，近6年來，台南增加了11間旅館與395家民宿，旅宿業營收從67.7億成長到113.5億元，成效傲視全國。此成果不是天上掉下來的，是大家共同的努力，期待旅宿業者亦能致力提高品質，才能讓台南的觀光旅遊產業更蓬勃。

黃偉哲指出，從10月到年底，台南各地有景點或商圈活動，包括經發局的台南購物節、文化局的台南藝術節，及農業局的各農產行銷活動，請觀旅局與各局處合作，提供來訪旅客更多元、更豐富的旅遊資訊，補強下半年的觀光動能，提升台南旅宿的住用率。

市府觀光旅遊局於今日市政會議報告中指出，近年來積極推展友善旅宿計有12大類，目前成果包括優質旅宿156家、性別友善62家、穆斯林友善17處、星級旅館9家、金質好客民宿13家、好客民宿192家、無障礙友善103家、寵物友善44家、高齡友善20家、自行車友善430家、綠色旅行標章3家、環保標章14家。

其中本市自辦2項標章：156家優質旅宿評鑑、62家性別友善旅宿，自辦優質旅宿認證協助業者自我檢視服務流程及品質，另自辦性別友善旅宿，為打造不分性別、性取向、自在入住的住宿空間。

而近期觀光活動也為台南帶動人潮，四季辦桌夏季場百桌千人宴一開放報名即秒殺，將軍吼音樂節活動2日逾10萬人次參加，2025卡比胖拉出沒台南萌翻天活動長達37天橫跨6個周末與3個連續假期(教師節、中秋及國慶連假)，活動截至9月29日，逾40萬人次參與。