雲林縣長跌倒左手骨折 休養數日今公開露面這樣說

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣長張麗善（左一）日前跌倒導致左手骨折，休息數日後，今天公開露面出席記者會，左手使用三角巾防護。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善（左一）日前跌倒導致左手骨折，休息數日後，今天公開露面出席記者會，左手使用三角巾防護。記者陳雅玲／攝影

雲林縣長張麗善上月25日不慎在縣府滑倒，造成左手橈骨骨折，緊急開刀後在家休養，今術後首度公開露面，外界關心復原情況，她表示，雖然休息是為走更長遠的路，但連續休息5天，反讓她更沒精神，昨已上班批閱公文，醫生評估要完全復原需2至3個月，自己也體會到要放慢腳步，不能太急躁。

張麗善上月25日上午因走路太快在縣長室外走廊滑倒，造成左手橈骨骨折，當天下午開刀治療，在家休養5天後，昨已上班批閱公文，今天才公開露面跑行程。

張麗善說，雖然說休息是為了走更長遠的路，但是休息太多天，對它來講反而沒有精神，「我還是要上班比較好，因為我這個人是工作型的，我把工作當樂趣」。

至於傷勢，目前雖然仍有一點不方便，但已是不幸中的大幸，醫生評估要完全恢復正常，可能也要兩三個月。

張麗善說，經過這次跌倒受傷，她體會到為了要走更長遠的路，每一步踏出去都要非常穩健才可以踏出去，不行太急躁，「我每天都很急，想趕快把事情做完，所以腳步都很快」，接下來會一步一腳印，慢慢地把步伐踩穩了以後載往前走，讓自己也安心，讓別人也安心。

雲林縣長張麗善（左一）日前跌倒導致左手骨折，休息數日後，今天公開露面出席記者會，左手使用三角巾防護。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善（左一）日前跌倒導致左手骨折，休息數日後，今天公開露面出席記者會，左手使用三角巾防護。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善日前跌倒導致左手骨折，休息數日後，今天公開露面出席記者會。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善日前跌倒導致左手骨折，休息數日後，今天公開露面出席記者會。記者陳雅玲／攝影

張麗善 骨折 醫生

相關新聞

雲林縣長跌倒左手骨折 休養數日今公開露面這樣說

雲林縣長張麗善上月25日不慎在縣府滑倒，造成左手橈骨骨折，緊急開刀後在家休養，今術後首度公開露面，外界關心復原情況，她表...

影／嘉義市公費流感疫苗開打 啟動儀式衛生局樂團演奏吸睛亮點

秋冬是呼吸道傳染病高峰期，公費流感疫苗今天開打，今年也同步提供公費新冠LP.8.1疫苗接種。嘉市府上午在市府大廳舉行啟動...

台南推動綠能行動零排放 環保局擴大租用電動機車上路

為落實綠能行動零排放，南市環保局今年一次性租賃250輛全新電動機車，投入市區道路清掃工作，市長黃偉哲今出席電動機車啟用上...

嘉義東石長期缺牙醫 衛生所每周開兩診助長者就近看牙

嘉義縣東石鄉長期缺乏牙科診所，民眾看牙只能遠赴外地，縣府衛生局2016年起攜手嘉義縣牙醫師公會合作，邀請牙醫師進駐東石鄉...

台南50萬劑公費流感、新冠疫苗開打 衛生所現排隊人潮

秋冬季節為國內流感高峰期，根據疾管署監測，今年流感以A型H3N2為主流，而公費流感疫苗及新冠疫苗今起分兩階段全台同步開打...

強力掃蕩人行道違規 嘉市警局長：直到改善為止

針對媒體報導「嘉市鬧區人行道 有如障礙賽場」一事，嘉義市警局成立專案小組，於昨晚全面啟動「消除障礙大執法」行動，首波並由...

