雲林縣長跌倒左手骨折 休養數日今公開露面這樣說
雲林縣長張麗善上月25日不慎在縣府滑倒，造成左手橈骨骨折，緊急開刀後在家休養，今術後首度公開露面，外界關心復原情況，她表示，雖然休息是為走更長遠的路，但連續休息5天，反讓她更沒精神，昨已上班批閱公文，醫生評估要完全復原需2至3個月，自己也體會到要放慢腳步，不能太急躁。
張麗善上月25日上午因走路太快在縣長室外走廊滑倒，造成左手橈骨骨折，當天下午開刀治療，在家休養5天後，昨已上班批閱公文，今天才公開露面跑行程。
張麗善說，雖然說休息是為了走更長遠的路，但是休息太多天，對它來講反而沒有精神，「我還是要上班比較好，因為我這個人是工作型的，我把工作當樂趣」。
至於傷勢，目前雖然仍有一點不方便，但已是不幸中的大幸，醫生評估要完全恢復正常，可能也要兩三個月。
張麗善說，經過這次跌倒受傷，她體會到為了要走更長遠的路，每一步踏出去都要非常穩健才可以踏出去，不行太急躁，「我每天都很急，想趕快把事情做完，所以腳步都很快」，接下來會一步一腳印，慢慢地把步伐踩穩了以後載往前走，讓自己也安心，讓別人也安心。
