台南50萬劑公費流感、新冠疫苗開打 衛生所現排隊人潮

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
今年度公費流感疫苗及新冠疫苗今起分兩階段全台同步開打，台南約有50多萬劑疫苗，衛生局今在安南區衛生所舉辦記者會，同時也提供接種站，吸引不少長者排隊施打。記者萬于甄／攝影
今年度公費流感疫苗及新冠疫苗今起分兩階段全台同步開打，台南約有50多萬劑疫苗，衛生局今在安南區衛生所舉辦記者會，同時也提供接種站，吸引不少長者排隊施打。記者萬于甄／攝影

秋冬季節為國內流感高峰期，根據疾管署監測，今年流感以A型H3N2為主流，而公費流感疫苗新冠疫苗今起分兩階段全台同步開打，台南約有50多萬劑疫苗，市長黃偉哲一早也前往安南區衛生所視察施打情況，同時呼籲市民把握機會接種，保護自己與家人健康。

黃偉哲表示，「新冠流感疫齊打，健康加倍你我他」，每年流感流行的病毒株都不同，必須接種當年度疫苗才能獲得最佳保護，尤其，高齡者、孕婦及幼兒等高風險族群更應及早接種，而施打疫苗能降低發病率，也能避免班級停課，減輕家長與長輩的負擔。

衛生局說明，依據疾管署第39周監測，全國類流感門急診就診人次達12萬9831人次，較前一周上升10.2%，顯示全台已進入流感流行期；台南同期就診人次達1萬1096人次，其中，重症死亡案例多為65歲以上長者、慢性病患者或未接種者，疫情威脅不容忽視。

衛生局也說，今年全市公費流感及新冠疫苗約有50多萬劑，即日起符合公費資格的民眾可至「台南疫苗接種預約系統」預約登記，或到全市37區衛生所、合約院所及社區接種站等隨到隨打。

台南市診所協會理事長林士敦也呼籲，醫事人員應率先接種，不僅保護自己，也確保病患安全並降低傳播風險；安南區衛生所今上午準備300支疫苗，下午準備200支提供民眾施打，一早衛生所外也吸引不少長者及民眾排隊接種，希望提早接種、提早獲得保護。

安南區衛生所今上午準備300支疫苗，下午準備200支提供民眾施打，一早衛生所外也吸引不少長者及民眾排隊接種，希望提早接種、提早獲得保護。記者萬于甄／攝影
安南區衛生所今上午準備300支疫苗，下午準備200支提供民眾施打，一早衛生所外也吸引不少長者及民眾排隊接種，希望提早接種、提早獲得保護。記者萬于甄／攝影
台南市長黃偉哲（右五）今早前往安南區衛生所視察公費流感及新冠疫苗施打情況，同時呼籲市民把握機會接種，保護自己與家人健康。記者萬于甄／攝影
台南市長黃偉哲（右五）今早前往安南區衛生所視察公費流感及新冠疫苗施打情況，同時呼籲市民把握機會接種，保護自己與家人健康。記者萬于甄／攝影

