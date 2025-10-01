南市綠能行動零排放 250輛電動機車投入道路清掃
台南市環保局推動綠能行動零排放，今年一次添購250輛全新電動機車，今起上線投入市區道路清掃，除提升工作效率，也兼顧空氣品質。一排排整齊列隊的電動機車，展現環保局守護城市整潔與空氣清新的決心。
環保局統計，每輛電動機車充電電量約1度3.37元，可行駛約30公里，換算每公里電費僅約0.11元；以每車年行駛5,000公里計算，250輛車四年可節省燃油費約625萬元，且同時降低噪音及廢氣排放，帶來多重環境效益。
南市環保局表示，自2021年起租賃150輛電動機車，用於清掃隊作業，低噪音、零排放特性大幅降低對環境及民眾的干擾，隊員與市民反應都相當正面。合約到期後，近來又重新租賃250輛，期望隊員妥善愛護車輛，發揮最大效益。
市長黃偉哲表示，清潔隊員的辛勤付出，是城市維持整潔的無名功臣；同時，電動機車具備低碳排放與低噪音的特性，符合市府推動綠色交通的長期規劃。過去4年以電動機車取代燃油車，已減少溫室氣體排放約1萬1356公噸二氧化碳，展現顯著成效，未來也將持續擴大使用範圍，強化整體環保效益。
清潔隊員說，電動車安靜、零廢氣且不需加油、不用擔心排氣管燙傷的優點，對使用者與周遭環境都非常友善，騎習慣後就不想再騎回傳統燃油車。
