快訊

「鏟子超人」為救災賣命？網友曝有人橫紋肌溶解症送醫 羅一鈞說話了

美東時間1日午夜 美國聯邦政府正式關門停擺

台灣成全球最大俄羅斯輕油進口國 環團點名恐受制裁威脅半導體產業

南市綠能行動零排放 250輛電動機車投入道路清掃

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局推動綠能行動零排放，今年一次添購250輛全新電動機車，今起上線投入市區道路清掃。圖／南市環保局提供
台南市環保局推動綠能行動零排放，今年一次添購250輛全新電動機車，今起上線投入市區道路清掃。圖／南市環保局提供

台南市環保局推動綠能行動零排放，今年一次添購250輛全新電動機車，今起上線投入市區道路清掃，除提升工作效率，也兼顧空氣品質。一排排整齊列隊的電動機車，展現環保局守護城市整潔與空氣清新的決心。

環保局統計，每輛電動機車充電電量約1度3.37元，可行駛約30公里，換算每公里電費僅約0.11元；以每車年行駛5,000公里計算，250輛車四年可節省燃油費約625萬元，且同時降低噪音及廢氣排放，帶來多重環境效益。

南市環保局表示，自2021年起租賃150輛電動機車，用於清掃隊作業，低噪音、零排放特性大幅降低對環境及民眾的干擾，隊員與市民反應都相當正面。合約到期後，近來又重新租賃250輛，期望隊員妥善愛護車輛，發揮最大效益。

市長黃偉哲表示，清潔隊員的辛勤付出，是城市維持整潔的無名功臣；同時，電動機車具備低碳排放與低噪音的特性，符合市府推動綠色交通的長期規劃。過去4年以電動機車取代燃油車，已減少溫室氣體排放約1萬1356公噸二氧化碳，展現顯著成效，未來也將持續擴大使用範圍，強化整體環保效益。

清潔隊員說，電動車安靜、零廢氣且不需加油、不用擔心排氣管燙傷的優點，對使用者與周遭環境都非常友善，騎習慣後就不想再騎回傳統燃油車。

台南市環保局推動綠能行動零排放，今年一次添購250輛全新電動機車，今起上線投入市區道路清掃。圖／南市環保局提供
台南市環保局推動綠能行動零排放，今年一次添購250輛全新電動機車，今起上線投入市區道路清掃。圖／南市環保局提供

電動機車 環保局 噪音

延伸閱讀

南市交通死亡事故近3個月減少21人 降幅達42%

台中大里掩埋場剩餘容量挨批「一變再變」 環保局解釋了

敢違規就罰！南市環保局祭出警告通知 中秋連假稽查不打烊

收禮變收垃圾？中秋過度包裝再現 北市環保局祭出罰單

相關新聞

雲林縣長跌倒左手骨折 休養數日今公開露面這樣說

雲林縣長張麗善上月25日不慎在縣府滑倒，造成左手橈骨骨折，緊急開刀後在家休養，今術後首度公開露面，外界關心復原情況，她表...

影／嘉義市公費流感疫苗開打 啟動儀式衛生局樂團演奏吸睛亮點

秋冬是呼吸道傳染病高峰期，公費流感疫苗今天開打，今年也同步提供公費新冠LP.8.1疫苗接種。嘉市府上午在市府大廳舉行啟動...

台南推動綠能行動零排放 環保局擴大租用電動機車上路

為落實綠能行動零排放，南市環保局今年一次性租賃250輛全新電動機車，投入市區道路清掃工作，市長黃偉哲今出席電動機車啟用上...

嘉義東石長期缺牙醫 衛生所每周開兩診助長者就近看牙

嘉義縣東石鄉長期缺乏牙科診所，民眾看牙只能遠赴外地，縣府衛生局2016年起攜手嘉義縣牙醫師公會合作，邀請牙醫師進駐東石鄉...

台南50萬劑公費流感、新冠疫苗開打 衛生所現排隊人潮

秋冬季節為國內流感高峰期，根據疾管署監測，今年流感以A型H3N2為主流，而公費流感疫苗及新冠疫苗今起分兩階段全台同步開打...

強力掃蕩人行道違規 嘉市警局長：直到改善為止

針對媒體報導「嘉市鬧區人行道 有如障礙賽場」一事，嘉義市警局成立專案小組，於昨晚全面啟動「消除障礙大執法」行動，首波並由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。