國民黨主席選舉逼近6候選人…拜票布局爭取黃敏惠支持 這2人已來嘉拜會

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
國民黨主席選舉將至，6名候選人積極展開全台布局與地方拜會。嘉義市為國民黨執政縣市，當4任市長的市長黃敏惠兼任黨副主席，深具基層實力，成為候選人爭取的對象，國民黨主席候選人卓伯源（左）9月23日拜會黃敏惠，並在臉書貼出會面照片。圖／取自卓伯源臉書
國民黨主席選舉將至，6位候選人積極展開全台布局與地方拜會。嘉義市為國民黨執政縣市，當4任市長的市長黃敏惠兼任黨副主席，深具基層實力，成為候選人爭取的對象。不過，黃敏惠至今未公開表態，成為選戰觀察重點。

據了解，登記截止後，2位候選人：前國大代表蔡志弘、彰化縣前縣長卓伯源先後拜會黃敏惠；另1位候選人羅智強則在登記前來嘉市開座談會，並與市議員陳家平會面。相較之下，郝龍斌、鄭麗文及張亞中3位候選人，迄今未在嘉義市展開行程。

國民黨嘉市議會黨團書記長張秀華指出，這次黨主席選舉黨員自主性極高，尤其年輕黨員投票意向不易掌握，至今尚看不出整體趨勢。她也透露，黃敏惠並未與黨團針對支持對象討論，她也還沒有支持對象，還在觀察聽取6位候選人政見主張。

候選人方面，蔡志弘上月底拜會黃敏惠後透過新聞稿強調，他與黃敏惠均認為選舉應以和平、理性與團結為基礎。他主張當選後要推動藍白合作、力拼2026地方勝選，再交棒合適人選，目標是讓國民黨於2028年重返執政。

卓伯源9月23日拜會黃敏惠，並在臉書貼出會面照片，強調獲得黃的肯定。羅智強則提出「1個太陽、我當月亮」，強調若當選主席，將在2026後推動徵召台中市長盧秀燕角逐總統，辭去主席，讓盧兼任黨主席以凝聚戰力。

外界最關注黃敏惠支持對象，她之前針對主席選舉受訪表示，市政繁忙，任期還有400多天，現階段重心仍在市政工作。她認為，國民黨人才濟濟，黨內最終一定會凝聚共識，推出最好的人選，讓黨團結一致，提出理念主張，展現更好未來。嘉市有投票權黨員近6000人，國民黨主席選舉6名候選人：孫文學校總校長張亞中、前國大代表蔡志弘、立委羅智強、台北市前市長郝龍斌、前立委鄭麗文與彰化縣前縣長卓伯源。

國民黨主席候選人羅智強（右）登記黨主席記前來嘉市開座談會，並與市議員陳家平會面。圖／陳家平提供
國民黨主席候選人前國代蔡志弘（左）上月底拜會黃敏惠後發布新聞稿。 圖／蔡志弘提供
黃敏惠 國民黨 卓伯源 羅智強 蔡志弘

