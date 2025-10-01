快訊

學歷沒用了？職涯專家：培養這技能將知識變職場利器

白宮宣布美政府將關門！恐掀75萬人休假潮 每天燒掉122億

不當管教誰說了算？幼教師：無差別投訴澆熄熱情

聽新聞
0:00 / 0:00

強力掃蕩人行道違規 嘉市警局長：直到改善為止

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市警方展現改善人行道秩序決心，交通隊長黃國欽（左）親自帶隊執法。記者李宗祐／翻攝
嘉義市警方展現改善人行道秩序決心，交通隊長黃國欽（左）親自帶隊執法。記者李宗祐／翻攝

針對媒體報導「嘉市鬧區人行道 有如障礙賽場」一事，嘉義市警局成立專案小組，於昨晚全面啟動「消除障礙大執法」行動，首波並由交通隊長率隊執行。局長陳明志表示，持續不間斷強力執法，直至人行道秩序改善。

陳明志強調，行人安全是交通治理的核心價值，行人專用道不容違規車輛占用或雜物堆置，警方絕不姑息。本次行動首先針對民權路（民生北路至興中街）、文化路（秀泰影城至噴水圓環）、以及中正路、光華路與興中街口等鬧區重點路段，全面掃蕩違停車輛與佔用行人道的不法行為。

為展現鐵腕執法決心，勤務由交通隊長黃國欽親自帶隊，警方採取「立即取締、強制排除」方式，絕不寬貸，務求還給市民乾淨通暢的步行空間。

嘉市警局呼籲市民共同遵守交通規則，切勿佔用人行道。警方將持續高強度稽查，直到人行道恢復暢通，齊心打造「行人優先、安全友善」的城市環境。

嘉義市警交通隊長黃國欽（中）親自帶隊執法。記者李宗祐／翻攝
嘉義市警交通隊長黃國欽（中）親自帶隊執法。記者李宗祐／翻攝
嘉義市警方展現改善人行道秩序決心，交通隊長黃國欽（中）親自帶隊執法。記者李宗祐／翻攝
嘉義市警方展現改善人行道秩序決心，交通隊長黃國欽（中）親自帶隊執法。記者李宗祐／翻攝

人行道 行人 中正路

延伸閱讀

嘉市興華中學深化中日教育交流 打造學生跨國學習舞台

影／桃園通緝犯高速逃逸慘翻車 急喊：快救我老婆

動物友善再升級 嘉市動物嘉年華推廣認養與飼主責任

淡水凌晨離奇死亡車禍 騎車載女友撞人行道、男子頭部重創不治

相關新聞

風災後剩4成 嘉義縣柿子節周六開跑

嘉義縣番路鄉是全台最大柿子產地，今年受丹娜絲颱風影響減產，收成率剩4成，番路鄉農會啟動柿青保價收購；縣長翁章梁昨宣傳，本...

強力掃蕩人行道違規 嘉市警局長：直到改善為止

針對媒體報導「嘉市鬧區人行道 有如障礙賽場」一事，嘉義市警局成立專案小組，於昨晚全面啟動「消除障礙大執法」行動，首波並由...

嘉義婦人牽狗繫繩勾機車慘摔 牙齒斷裂右手骨折送醫

嘉義市有名7旬婦人，日前晚間帶著大黃狗散步時，因狗繩不慎勾到路過機車，導致重心不穩跌倒，造成牙齒斷裂及右手骨折，所幸意識...

台南市非自住房屋稅 議員連署促調降

台南房市近年隨著南科園區發展成長迅速，5月首度開徵房屋稅2.0新制，議員質疑市府稅收比去年大增8.2億元，影響市民財產權...

「紙膜插秧技術」能抑制雜草 台南農改場曝光技術

台南區農業改良場實驗推廣「紙膜插秧技術」，突破有機米栽培最難克服的雜草瓶頸，與雲林縣合作試種新品種「台南20號」。今天北...

敢違規就罰！南市環保局祭出警告通知 中秋連假稽查不打烊

台南市環保局去年中秋連假，共開出11張違反管制時段燃放爆竹煙火罰單。今年中秋與國慶連假同一周，環保局強調，連假期間稽查不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。