強力掃蕩人行道違規 嘉市警局長：直到改善為止
針對媒體報導「嘉市鬧區人行道 有如障礙賽場」一事，嘉義市警局成立專案小組，於昨晚全面啟動「消除障礙大執法」行動，首波並由交通隊長率隊執行。局長陳明志表示，持續不間斷強力執法，直至人行道秩序改善。
陳明志強調，行人安全是交通治理的核心價值，行人專用道不容違規車輛占用或雜物堆置，警方絕不姑息。本次行動首先針對民權路（民生北路至興中街）、文化路（秀泰影城至噴水圓環）、以及中正路、光華路與興中街口等鬧區重點路段，全面掃蕩違停車輛與佔用行人道的不法行為。
為展現鐵腕執法決心，勤務由交通隊長黃國欽親自帶隊，警方採取「立即取締、強制排除」方式，絕不寬貸，務求還給市民乾淨通暢的步行空間。
嘉市警局呼籲市民共同遵守交通規則，切勿佔用人行道。警方將持續高強度稽查，直到人行道恢復暢通，齊心打造「行人優先、安全友善」的城市環境。
