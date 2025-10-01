嘉義婦人牽狗繫繩勾機車慘摔 牙齒斷裂右手骨折送醫

嘉義市有名7旬婦人，日前晚間帶著大黃狗散步時，因狗繩不慎勾到路過機車，導致重心不穩跌倒，造成牙齒斷裂及右手骨折，所幸意識清楚，經消防救護人員緊急處置後送醫救治。

市消防局表示，事發於9月26日當晚8時許，市區新榮路段，年約71歲婦人用繩牽著寵物犬行走時，與行經的機車發生勾扯，導致她重摔在地。救護人員到場時，患者面部、四肢均有擦傷，右手臂明顯變形，初步研判為閉鎖性骨折，並有牙齒斷裂情況。消防隊立即清洗傷口、包紮止血並固定骨折，隨後將婦人送往嘉義基督教醫院治療。