嘉義婦人牽狗繫繩勾機車慘摔 牙齒斷裂右手骨折送醫

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市婦人帶著大黃狗外出散步，不料因牽繩勾扯機車，造成慘摔，斷牙、斷手。記者李宗祐／翻攝
嘉義市婦人帶著大黃狗外出散步，不料因牽繩勾扯機車，造成慘摔，斷牙、斷手。記者李宗祐／翻攝

嘉義市有名7旬婦人，日前晚間帶著大黃狗散步時，因狗繩不慎勾到路過機車，導致重心不穩跌倒，造成牙齒斷裂及右手骨折，所幸意識清楚，經消防救護人員緊急處置後送醫救治。

市消防局表示，事發於9月26日當晚8時許，市區新榮路段，年約71歲婦人用繩牽著寵物犬行走時，與行經的機車發生勾扯，導致她重摔在地。救護人員到場時，患者面部、四肢均有擦傷，右手臂明顯變形，初步研判為閉鎖性骨折，並有牙齒斷裂情況。消防隊立即清洗傷口、包紮止血並固定骨折，隨後將婦人送往嘉義基督教醫院治療。

消防局呼籲，飼主外出遛狗應注意繫繩長度與環境，尤其在人車混雜或交通繁忙路段，務必縮短牽繩、緊握控制，避免發生意外。同時提醒機車及汽車駕駛人，行經社區或住宅區應減速慢行，隨時注意行人及路邊動態，共同營造安全的道路環境。

嘉義市婦人帶著大黃狗外出散步，不料因牽繩勾扯機車，造成慘摔，消防救護人員協助送醫。記者李宗祐／翻攝
嘉義市婦人帶著大黃狗外出散步，不料因牽繩勾扯機車，造成慘摔，消防救護人員協助送醫。記者李宗祐／翻攝
嘉義市婦人帶著大黃狗外出散步，不料因牽繩勾扯機車，造成慘摔。記者李宗祐／翻攝
嘉義市婦人帶著大黃狗外出散步，不料因牽繩勾扯機車，造成慘摔。記者李宗祐／翻攝

骨折 嘉義 牙齒

