重建延7年！台南市成功國小校舍 拚月底點交

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南市中西區成功國小校舍重建延宕，蓋7年沒完工，市府拚本月點交。記者鄭惠仁／攝影
台南中西區成功國小校舍重建因挖到歷史遺構而延宕，已蓋7年，原定今年新學年讓學生進入上課，但未竣工仍無法點交，校方直言已影響招生；南市府表示，目前每周都由副市長葉澤山主持工地會議，本月底應能完成點交，希望下學期讓學生「返校」上課。

今年新生招生時，成功國小圍籬還沒拆，外觀沒那麼好看，僅招到1班學生，校長陳建銘說，隨著圍籬拆除，6月學生返校舉行畢業典禮後，吸引許多家長注意，陸續轉入近60名高中低年級的學生，希望校舍完工後，寒假前完成搬遷，明年3月新生招生時能吸引更多學生就讀。

緊鄰赤崁樓的成功國小是市區歷史悠久學校，因赤崁文化園區改造工程，校舍拆除重建，僅留成功樓，但興建過程挖到歷史遺構，使得工程進度延後，加上又碰到新冠肺炎疫情、缺工等影響，工程一拖再拖，原定2023年完工，拖到目前還未完成。

有學生家長指出，去年的畢業生從一入學，就沒有進自己的學校上課過，今年新生仍在北區文賢國中上課，情何以堪，也是國內非常特殊的現象。

市府原希望讓學生9月返校上課，要求廠商趕進度，每周都由副市長葉澤山主持工地會議，就各項缺失與還沒完成的事項檢討，文化局副局長林韋旭說，目前幾乎接近完工，進入複驗階段，應可在10月底完成點交；教育局則同步做學校搬遷事宜，點交後可加速學校盡早做好規畫。

校舍 畢業典禮 台南

