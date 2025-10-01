風災後剩4成 嘉義縣柿子節周六開跑

嘉義縣番路鄉是全台最大柿子產地，今年受丹娜絲颱風影響減產，收成率剩4成，番路鄉農會啟動柿青保價收購；縣長翁章梁昨宣傳，本月4日起舉辦一系列柿子節活動協助產銷，農會也發表新研發的脫澀專利技術、與嘉大合作開發的沐浴用品等。

番路鄉農會總幹事趙幸芳說，往年柿子收購平均行情每台斤約15元，今年很多柿子果實都被颱風、豪雨及冰雹打掉，農會保價收購，依照規格計價從13元到23元不等，收購價高於市場行情，簽約期自今年到2027年，以穩定價格保障農民收益。

番路鄉農會表示，柿青保價收購價7兩以上每台斤23元、4.5兩以上每台斤20元、3.5兩以上每台斤13元，依番路柿子種植面積約200公頃計算，每公頃正常產量3萬台斤，可望達600萬台斤，但今年受天氣影響收成率剩4成，實際收購量約240萬台斤。

今年番路柿子節系列活動連3周共舉辦5場次。10月4日至5日在飲冰柿茶集展售農特產，4日將辦健走活動、5日在觸口遊客中心有茶推廣活動暨健走活動；11日至12日在半天岩紫雲寺舉辦柿子節暨水資源宣導活動；18日至19日在二延平步道舉辦茶席體驗暨健走活動。