聽新聞
0:00 / 0:00
風災後剩4成 嘉義縣柿子節周六開跑
嘉義縣番路鄉是全台最大柿子產地，今年受丹娜絲颱風影響減產，收成率剩4成，番路鄉農會啟動柿青保價收購；縣長翁章梁昨宣傳，本月4日起舉辦一系列柿子節活動協助產銷，農會也發表新研發的脫澀專利技術、與嘉大合作開發的沐浴用品等。
番路鄉農會總幹事趙幸芳說，往年柿子收購平均行情每台斤約15元，今年很多柿子果實都被颱風、豪雨及冰雹打掉，農會保價收購，依照規格計價從13元到23元不等，收購價高於市場行情，簽約期自今年到2027年，以穩定價格保障農民收益。
番路鄉農會表示，柿青保價收購價7兩以上每台斤23元、4.5兩以上每台斤20元、3.5兩以上每台斤13元，依番路柿子種植面積約200公頃計算，每公頃正常產量3萬台斤，可望達600萬台斤，但今年受天氣影響收成率剩4成，實際收購量約240萬台斤。
今年番路柿子節系列活動連3周共舉辦5場次。10月4日至5日在飲冰柿茶集展售農特產，4日將辦健走活動、5日在觸口遊客中心有茶推廣活動暨健走活動；11日至12日在半天岩紫雲寺舉辦柿子節暨水資源宣導活動；18日至19日在二延平步道舉辦茶席體驗暨健走活動。
番路鄉農會理事長黃瓊賢說，今年與嘉義大學合作，以柿葉研發沐浴用品，包括洗、潤髮及沐浴露、洗手慕斯等，提升農產品附加價值，利潤回饋至果農收購價，另，農會研發新型柿子快速脫澀技術，利用小蘇打粉、檸檬酸依比例調製，加速柿子脫澀，更省時、省成本，今年成功申請專利，會推廣使用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言