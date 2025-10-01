台南市非自住房屋稅 議員連署促調降

台南房市近年隨著南科園區發展成長迅速，5月首度開徵房屋稅2.0新制，議員質疑市府稅收比去年大增8.2億元，影響市民財產權，南市議會昨過半數且跨黨派議員連署，要求檢討南市房屋稅徵收率自治條例，調降「其他非自住住家用房屋」稅率，不應各地一致。

南市財稅局長李建賢說，今年首次實施房屋稅新制，發現不少房屋持有人因非自願性原因，導致無法遷入戶籍來適用自住房屋稅率，初估統計約有5.2萬戶，由於這類型的房屋持有人並無囤房或炒房行為，以適用自住房屋稅率為宜，將積極向財政部爭取，考慮納入不計入全國總持有房屋數，以適用較低的房屋稅率。

房屋稅的「其他非自住住家用房屋」法定稅率在2%至4.8%之間，對此部分，南市持有2戶以內課徵稅率3.2%、3至4戶3.8%、5至6戶4.2%、7戶以上4.8%，與六都其他縣市相同。

市府於議會進行「房屋稅徵收率修正實施後徵收情形與影響」專案報告，市議員蔡育輝質詢說，過去房屋稅每人可有3戶，現改為家戶歸戶制，導致許多人因子女教育、老年安養或同性婚姻等因素而面臨更高稅負，房屋稅徵收率自治條例修改提案已送交大會，盼法規委員會能體恤民意，適度修正稅率。

「國民不是用來做白老鼠！」市議員穎艾達利說，調整房屋稅目的是為抑制房價、讓大家都能租、住得起房子，然而以多屋族、公益出租來說，稅率並不足以鼓勵持有者出租，政府對於多屋族該如何鼓勵其釋出，應要有明確且稅率上更明顯的差距。

南市議會決議，針對非自願性無法設籍者卻須適用較高房屋稅率，調降其他非住家用房屋稅率，另討論鼓勵多屋族出售或出租房屋，給予適用較優惠稅率。

不過齊家不動產店長林敬能認為，政府對於自用資格仍相當寬鬆，且公益出租人也有房屋稅補助，只要屋主願誠實報稅出租，成本提高有限，加上台灣房屋持有成本低，若現在把正確政策再改回來相當可惜，以打房立場來說，非自住房屋稅率不調整為佳。