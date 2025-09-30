「紙膜插秧技術」能抑制雜草 台南農改場曝光技術

台南區農業改良場實驗推廣「紙膜插秧技術」，突破有機米栽培最難克服的雜草瓶頸，與雲林縣合作試種新品種「台南20號」。今天北上農業部介紹新技術節水與抑制雜草與推廣種植成果。

台南農改場聯合斗南鎮農會、豐泰基金會與雲林縣府於斗南推廣「台南20號」與創新「紙膜插秧技術」有機水稻生產模式，收成供應校園午餐，打造兼顧環境友善、產地契作與學童健康案例，「要促進農業永續與社會共好。」

縣府及基金會配合推動的「國中小營養午餐，每周一餐有機米」計畫攜手斗南農會，推動「從產地到餐桌」社會責任。當地紙膜有機稻作已擴增至10公頃，產出有機米供176所國中小學、47133名學童營養午餐，

現場還舉辦「紙膜有機米 × 營養午餐」計畫啟動暨三方合作備忘錄簽署儀式，說明創新栽培技術與品種特色，分享地方農會與企業夥伴參與落實ESG具體行動。

台南農改場場長陳昱初說，有機栽培最大問題就是雜草多，要灌溉大量的水抑制，「紙膜插秧技術」是將環保材質製作紙膜，在插秧前平鋪稻田上。雲林縣稻田試種新品種「台南20號」不但有效抑制雜草、省去除草人力，還可節水達13.8%。

台南農改場表示，「紙膜插秧技術」早年日本研發，紙膜以通過有機資材驗證的再生紙製作，35至40天內內自然分解，無環境負擔，方便農民轉型有機栽培。台灣20多年前曾推廣。沒成功原因是當時有機推廣還不普遍，農業人力還夠，現在人力短缺加上重視永續，正是推廣時機。

台南農改場今天也與豐泰文教基金會、雲林縣政府、斗南鎮農會簽署合作備忘錄，推動「紙膜有機米×在地營養午餐」計畫。

陳昱初說，該場也和雲林縣府及基金會合作與在地農民契作，推動的營養午餐每周一餐有機米」從原本5所到現在176所中小學，約4萬700多學生每周1天午餐可吃到有機米，是實踐ESG，達到具體落實低碳永續與地產地消精神，推動與在地農民契作，讓農民獲得穩定收入，學生也能享用最新鮮的在地有機好米。

基金會董事林淑英表示，基金會本於「取之社會，用之社會」精神，推動扶植在地有機農民，更透過餐桌教育，讓孩童在日常吃飯中能學習健康與生態環境連結，培養下一代對土地與健康的責任感。