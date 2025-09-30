快訊

「帶著善意而來」美國農業部次長晉見賴清德 宣布開放鳳梨銷美

整理包／不能店內退稅了！日本2026年免稅新制 看懂機場通關規定流程

T17、T18轉作輝達總部 新壽晚間發聲回應了

敢違規就罰！南市環保局祭出警告通知 中秋連假稽查不打烊

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
中秋節將至，南市環保局發出警告，管制時段放煙火就罰。圖／南市環保局提供
中秋節將至，南市環保局發出警告，管制時段放煙火就罰。圖／南市環保局提供

台南市環保局去年中秋連假，共開出11張違反管制時段燃放爆竹煙火罰單。今年中秋與國慶連假同一周，環保局強調，連假期間稽查不打烊，將出動50餘人次針對南區黃金海岸、安平林默娘公園、觀夕平台及四草大橋等熱門地點擴大宣導與加強取締，呼籲大家務必遵守噪音防制與環境整潔規定。

環保局指出，為了加強維護環境安寧，今年各場域主管機關已設立告示牌或架設監視器，除了提醒民眾夜間時段禁止爆竹煙火施放外，中秋及國慶連假期間也加強巡查與宣導，中秋及國慶當天，環保局將會同警方至主要熱點稽查，晚上9點起加強宣導與勸導，10點進入管制時段嚴禁施放爆竹煙火。若發現有人違規燃放爆竹煙火，立即蒐證並依法告發。

環保局也提醒，烤肉聚餐時要落實環保行動，烤肉後務必熄滅碳火、垃圾分類並帶回處理，盡量避免使用一次性餐具。

環保局長許仁澤表示，依噪音管制法第8條公告規定，夜間10時至翌日上午7時禁止施放爆竹煙火，違者處3000元至3萬元罰鍰，且夜間將加重裁處；亂丟垃圾未清理，依廢棄物清理法處1200元至6000元罰鍰。環民眾如發現管制時段有人施放爆竹煙火或擴音設施，可立即撥打公害陳情專線0800-066666或06-6572916轉2222向環保局通報。

環保局長 中秋 連假

