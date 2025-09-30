山區道路掏空隱憂未解 南市議員要求市府加速檢討搶修機制
花蓮光復鄉堰塞湖潰決造成嚴重災情，台南甫經歷風災豪雨正在重建之路上，台南市議會今下午召開「丹娜絲颱風及0728豪雨災害各區災後重建執行計畫」專案報告，許多議員也要求市府以花蓮災情引以為戒外，也有議員針對山區地基掏空，要求市府加強預防措施及事後重建工作。
專案報告由台南市副市長葉澤山說明，市府強化防災基礎建設，推動更精準災情通報系統，完善受災補助與心理支持機制，建立台南為韌性城市，市府也針對人、車輛、住屋和農漁畜損補助共31億8000萬，各界捐款2億4000萬，而重大災害賑災專戶匡列補助計畫共4.8億。
其中，針對屋損復原進度，受災面積20平方公尺以上民宅登記媒合約3609戶，無需媒合為2608戶，目前已簽約為990戶，已完工764戶，目前施工中仍有134戶，而弱勢戶共353戶，目前已完成224戶修繕，36戶施工中。
此外，中央通過《丹娜絲颱風及0728八豪雨災後復原重建特別條例》，南市府爭取286.7億，涵蓋電力、廢棄物、文觀旅遊振興及建置防救災韌性治理資訊整合平台等，截至本月23日，環保、工務局已獲核定20億左右。
會中，市議員周奕齊提到，台南山區7月受到颱風風災影響的災情沒有像平地嚴重，但山區長期以來只要遇到豪雨，就會造成土石流導致地基掏空、崩塌等情況，目前雖面對災後搶修已有標準作業流程，搶修速度也不慢，但短期就只能搶通一個便道，想要完全修復起碼半年至2年時間。
他舉例，關山南179線往年曾陳情相當多次，但每次都因經費不足無法處理，去年凱米颱風就有崩塌下陷情況，倘若當時能積極搶修，此次或許就不會導致多處路面整個崩塌，且目前山區還有許多隱性地基掏空情況，要求市府通盤滾動性檢討，同時應編列預算在發現地基掏空第一時間就積極搶修，以防豪大雨過後要不斷重複處理。
對此，葉澤山回應，針對台南市內道路地基在颱風、豪雨過後有掏空可能性，將請相關局處盤點，市府後續也將檢討並採取相對應處置。
