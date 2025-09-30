集結多家小吃名店...台南國華松王宴 10/19席開百桌

快訊

中央社／ 台南30日電

邀集多家台南經典小吃名店的辦桌文化活動「2025台南國華松王宴」，預定10月19日在永華市政中心前舉行，提供100桌讓民眾預訂，並搭配安排3條小旅行路線體驗走入商圈巷弄。

台南市長黃偉哲下午在永華市政中心舉行的活動宣傳記者會致詞表示，「國華松王宴」去年首次舉辦大受好評，50桌開賣不久便秒殺，不少民眾直呼「搶不到」，今年特別加倍擴增至100桌，但預料將再度掀起搶購熱潮。

黃偉哲說，今年除了佳餚滿席，更加碼抽獎活動，獎項豐富，期盼帶給參與者滿滿驚喜，也希望民眾把握機會預訂，一起感受台南獨特美味與商圈風華。

主辦單位國華友愛街區發展協會理事長戴泳明表示，此次邀集阿明豬心、集品蝦仁飯、包成羊肉湯、佛都愛玉、阿文米粿、阿鳳浮水魚羹等多家台南經典小吃名店，規劃專業辦桌宴席，並在10月19日主宴前特別安排3條小旅行、共6梯次，邀請民眾走入國華街小吃巷弄，品嚐美味並聆聽在地故事。

台南市政府經濟發展局提供資料指出，國華友愛街商圈24小時都有不同風味小吃，是台南眾多商圈難得一見特色，也是最受年輕人喜愛的人氣商圈之一，2025年交通部觀光署公布的第一季台南最夯觀光景點中，國華友愛商圈榮登榜首。

經發局指出，今年邁入第2屆的「國華松王宴」，透過傳統辦桌文化展現中西區最道地庶民美味，以百桌規模盛大開席，將國華友愛商圈美食推向全國舞台，期盼透過商圈合作凝聚力量，吸引更多觀光人潮，帶動商圈店家營收，放大在地經濟效益。

