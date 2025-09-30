快訊

台南騎樓如登山 南市府：推動騎樓整平守護用路安全

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
身障者抱怨台南騎樓長期未整平，很不友善。│聯合報系記者鄭朝陽／攝影
聯合報陽光行動報導「台南騎樓如登山」議題，台南市政府今回應，將以「人本交通」為核心持續推動人行空間改善，且自2021年迄今，透過前瞻計畫及市府預算，共爭取核定經費約45.7億元執行196案，預計今年至明年間將陸續完工，逐步營造安全、舒適的步行環境。

工務局表示，今年已完成東區前鋒路、中西區民生路、民族路及永康區小東路等5處騎樓整平作業，總長約551公尺、順平29處；因騎樓屬私產，施工需徵得所有權人同意，市府透過公所協助持續溝通，並預定推動民權路、忠義路及民族路二段改善，與車站周邊人行道建設同步推進。

在校園周邊通學步道方面，工務局指出，優先建置基本步道、改善接送動線與路口安全，並增設行人專用時相號誌，後續再以學校為中心，進一步規畫將人行動線延伸進入周邊社區；目前已獲補助106校，其中61校已完成、45校施工中，將於今年至明年間完工，並配合中央政策持續爭取經費。

交通局也說，台南火車站站前改造將簡化車流動線，並整合接送區、公車亭與計程車排班區，規畫為親近行人的廣場，提升無障礙設施，已完成細部設計，預計今年底前發包，另外將推動「友善安全交通環境改善計畫」，串聯中山路、中正路與站前廣場整體檢討，並結合北門路障礙排除與騎樓整平，全面優化車站周邊人行環境。

相關新聞

雲林土庫鎮道路被「有力人士」圈圍？ 居民叫苦 鎮長說明原因

雲林縣土庫鎮文昌路一排民宅前方，最近突然被人築起一道鐵欄杆，將原本道路旁的一塊畸零地圈圍起來，使進出道路寬度驟減，緊縮約...

台南騎樓如登山 南市府：推動騎樓整平守護用路安全

聯合報陽光行動報導「台南騎樓如登山」議題，台南市政府今回應，將以「人本交通」為核心持續推動人行空間改善，且自2021年迄...

嘉義市城市博覽會 「奇想派對」登場

為響應「嘉義建城320+1」這別有意義的一年，嘉義市立博物館特別於9月26日市民BAR活動之夜舉辦一場奇幻童趣的主題扮裝嘉年華「奇想派對」。此派對也是「Show Time小小策展人大創意+1：兒童工坊

臺南大內「九月雪」活動 浪漫登場

中秋佳節前夕，大內獨具特色的「甜根子草花海」已經如九月飄雪般在河畔盛開。台南市大內區公所29日舉辦「在大內，等一場九月雪」活動，搭配農特產市集、社區營造成果展以及政令宣導闖關活動，凝聚地方居民情感，也

嘉義市府推動改善人氣景點文化路夜市 這段將規畫新設人行道

針對聯合報「陽光行動」指稱嘉義市鬧區人行道障礙，遊客推娃娃車從兆品酒店走到文化夜市如同「歷險之旅」；市府工務處回應，針對...

嘉義番路柿子受災減產6成 農會研發新產品提升附加價值

嘉義縣番路鄉是全台最大柿子產地，種植面積約200公頃，今年受風災影響減產，收成率只剩4成，番路鄉農會啟動柿青保價收購，研...

