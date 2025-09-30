台南騎樓如登山 南市府：推動騎樓整平守護用路安全

聯合報陽光行動報導「台南騎樓如登山」議題，台南市政府今回應，將以「人本交通」為核心持續推動人行空間改善，且自2021年迄今，透過前瞻計畫及市府預算，共爭取核定經費約45.7億元執行196案，預計今年至明年間將陸續完工，逐步營造安全、舒適的步行環境。

工務局表示，今年已完成東區前鋒路、中西區民生路、民族路及永康區小東路等5處騎樓整平作業，總長約551公尺、順平29處；因騎樓屬私產，施工需徵得所有權人同意，市府透過公所協助持續溝通，並預定推動民權路、忠義路及民族路二段改善，與車站周邊人行道建設同步推進。

在校園周邊通學步道方面，工務局指出，優先建置基本步道、改善接送動線與路口安全，並增設行人專用時相號誌，後續再以學校為中心，進一步規畫將人行動線延伸進入周邊社區；目前已獲補助106校，其中61校已完成、45校施工中，將於今年至明年間完工，並配合中央政策持續爭取經費。

交通局也說，台南火車站站前改造將簡化車流動線，並整合接送區、公車亭與計程車排班區，規畫為親近行人的廣場，提升無障礙設施，已完成細部設計，預計今年底前發包，另外將推動「友善安全交通環境改善計畫」，串聯中山路、中正路與站前廣場整體檢討，並結合北門路障礙排除與騎樓整平，全面優化車站周邊人行環境。