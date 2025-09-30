雲林土庫鎮道路被「有力人士」圈圍？ 居民叫苦 鎮長說明原因

雲林縣土庫鎮文昌路一排民宅前方，最近突然被人築起一道鐵欄杆，將原本道路旁的一塊畸零地圈圍起來，使進出道路寬度驟減，緊縮約一半，車輛出入困難，甚至有部分路段只能通行機車，且傳出圈地之人是地方「有力人士」，民眾在網路貼文，引發熱議。

土庫鎮公所指出，該土地係為私有地，為方便附近居民進出，將再邀請地主與居民協商，至於欄杆響應進出安全，也將協請地主加裝警示設施，以保安全。

位於土庫鎮文昌路，原本約有6米以上寬路，相鄰的路口原也有一處空地，通道寬敞，當地居民車輛進出很方便，不料，最近路中央卻被築起一道欄杆圈圍，道路緊縮大半，不僅車輛進出困難，甚至有的路段只能通行機車，居民怨聲四起。

有人拍照PO網大表不滿，當地住戶也表示，早在民國95年搬入時，就知道該地屬於私人土地，但多年來都一直空著。沒想到地主近日突然動工架設鐵欄杆，造成住戶生活出入大受影響，且夜間沒有任何警示實在很危險。

據了解，地主對外喊價，每坪要價十多萬元，但居民認為價格過高，且購買後實質用途有限，因此無人願意承接。如今道路縮減至約三米寬，不僅車輛通行受阻，也引發「土地使用權與公共利益」的爭議，希望相關單位介入協調，避免社區交通持續受影響。

最近更傳出該土地係地方有力人士擁有，如此圍地作為，居民也不知如何是好。土庫鎮長陳特凱指出，據所知該土地約有300多坪，係為黃姓地方人士的上一代3人所共有，並非外傳所謂「有力人士」獨有，因是共有，黃姓人士本人也無法有所主張，公所只能尊重地主的作為。