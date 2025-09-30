臺南大內「九月雪」活動 浪漫登場

中秋佳節前夕，大內獨具特色的「甜根子草花海」已經如九月飄雪般在河畔盛開。台南市大內區公所29日舉辦「在大內，等一場九月雪」活動，搭配農特產市集、社區營造成果展以及政令宣導闖關活動，凝聚地方居民情感，也讓大內在歷經地震風損後，注入觀光新活力。

臺南市長黃偉哲呼籲，把握一個月的花期，在接下來的連假週末，全家大小一同來欣賞九月雪美景，也藉機品嚐大內農特產，以及安排周邊景點旅遊，留下美好回憶。

黃偉哲市長表示，今年大內區代表性經濟作物如酪梨、芒果、木瓜等因天災受損，收成大幅減少，農民承受壓力，希望甜根子草花海不僅成為浪漫的「九月雪」意象，也能與市集、食農體驗結合，吸引更多遊客購買在地農產品，支持農友，實踐「災後復原 × 經濟振興」的核心目標。

聚傳媒