嘉義市城市博覽會 「奇想派對」登場

為響應「嘉義建城320+1」這別有意義的一年，嘉義市立博物館特別於9月26日市民BAR活動之夜舉辦一場奇幻童趣的主題扮裝嘉年華「奇想派對」。此派對也是「Show Time小小策展人大創意+1：兒童工坊創意展」的系列延伸活動，主要邀請12歲以下的孩童，透過創意扮裝來探索嘉義，藉由遊戲般的活動來表達對城市的觀點。

嘉義市長黃敏惠表示，這不只是一個學習活動，更是創意思考與公共表達的最佳舞台，讓兒童不再只是博物館觀眾，更是可以協力工作的夥伴、甚至是文化創生的重要一員。這是一場充滿無限可能的奇幻派對，更是孩子們的創意冒險，也是他們與這座城市對話的起點！這場「兒童工坊創意展X奇想派對X嘉博館市民BAR」為嘉博館「兒童參與策展共創計畫」的亮點成果之一，從七月的工作坊、八月的展覽到九月的扮裝派對，這些系列活動作為城市對話平台，召集孩子們走入博物館，透過共同參與的過程，重新描繪與詮釋身邊熟悉的城市場域。

此次活動除了展覽與派對活動外，也與市民Bar音樂會結合，特別邀請專業DJ進駐展演，為現場觀眾呈現一場獨特而專屬於嘉義市民的城市派對。另外，文化局長謝育哲也指出，9月26日「奇想派對」活動的最大特色，就是以「嘉義公園」為主題的創意扮裝走秀。公園是孩子最喜愛的遊戲天地，鼓勵孩子從生活經驗中發掘在地故事，藉由扮裝遊戲一起探索嘉義人集體記憶中這個擁有百年歷史的重要地景。孩子們把自己的身體當作活動式展場，將嘉義公園中的各種元素融入扮裝造型。

