嘉義市府推動改善人氣景點文化路夜市 這段將規畫新設人行道
針對聯合報「陽光行動」指稱嘉義市鬧區人行道障礙，遊客推娃娃車從兆品酒店走到文化夜市如同「歷險之旅」；市府工務處回應，針對文化路夜市實施徒步區交通管制，平日夜間7時至11時、假日夜間6時至11時全面禁止機動車輛進入，並持續推動人行道優化工程，文化路至林森西路到噴水圓環一帶，規畫新設人行道，因招商過程流標，將重新檢討預算再度招商，保障行人安全。
市府強調，優化步行環境是施政重點，除硬體改善與制度管理外，也會透過教育宣導提升市民與用路人意識，真正落實「以人為本」城市空間。自2019年至今，嘉市人行道普及率已由34.1%提升至51.03%，適宜性也由42. 33%提升至70.92%。近年積極向中央爭取補助推動33件人行道工程，總投入經費約12億元，改善總長度超過41公里，至今投入8億元，目前已完成及施工中長度約26公里，另有15公里規畫設計中，預計再投入4億元經費。
市府坦言，改善過程面臨民眾占用人行道、機車違規停放與騎乘、管線單位協調不易等困境。因應之道包括加強巡查與排除違規、舉辦地方說明會、與管線單位定期會議，並推動電箱移設，釋放人行空間，同時持續優化市區路口 。2年已增設72處行人專用號誌與14處智慧路口，推動校園周邊人行環境改善及「人行道造街計畫」，逐步落實車輛退出人行道，營造具街區特色的人本街道。
針對高風險地區，除推動「行人友善區」及校園周邊改善工程外，亦啟動「人行道造街計畫」，逐步落實車輛退出人行道，打造具有街區特色的人本街道；另為因應地狹人稠的擁擠型城市特性，市府規畫標線型人行道，增進行人步行安全，回歸安全的人本交通環境。自2009年起推動騎樓整平專案，已完成約2875公尺，並完成整體規畫擬定短期、中期10740公尺的整平計畫，持續改善通行品質。市府強調，將以硬體建設與教育宣導並行，持續優化人行道環境，讓市民與遊客都能享有更安全、舒適步行空間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言