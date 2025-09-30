快訊

小草「上車舞」替阿北加油 被問黃國昌養「狗仔」…柯文哲苦笑吐2字

談判團隊赴美磋商！川普對台課20%關稅 卓榮泰：進行最後階段關鍵性談話

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義番路柿子受災減產6成 農會研發新產品提升附加價值

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣番路鄉柿子今年受颱風、豪雨及冰雹影響減產，產量只剩4成。記者黃于凡／攝影
嘉義縣番路鄉柿子今年受颱風、豪雨及冰雹影響減產，產量只剩4成。記者黃于凡／攝影

嘉義縣番路鄉是全台最大柿子產地，種植面積約200公頃，今年受風災影響減產，收成率只剩4成，番路鄉農會啟動柿青保價收購，研發脫澀專利技術，也開發沐浴用品等，10月4日起將舉辦一系列柿子節活動，縣長翁章梁今參加宣傳記者會推廣，助柿農產銷。

番路鄉農會總幹事趙幸芳說，今年柿子受氣候影響減產，很多果實都被颱風、豪雨及冰雹打掉。往年柿子收購平均行情每台斤約15元，農會保價收購依照規格計價，從13元到23元不等，收購價高於市場行情，簽約期自今年到2027年，穩定價格保障農民收益。

番路柿子節系列活動共5場次，10月4日至5日在飲冰柿茶集展售農特產，首日將舉辦健走活動，10月5日在觸口遊客中心舉辦茶推廣活動暨健走活動，10月11日至12日在半天岩紫雲寺舉辦柿子節暨水資源宣導活動，10月18日至19日在二延平步道舉辦茶席體驗暨健走活動。

番路鄉農會理事長黃瓊賢表示，農會今年與嘉義大學攜手合作，以柿葉研發沐浴用品，包括洗髮露、潤髮乳、沐浴露、洗手慕斯等，提升農產品附加價值，利潤回饋至果農收購價；農會研發新型柿子快速脫澀技術，將小蘇打粉、檸檬酸依比例調製，今年成功申請專利。

番路鄉農會表示，柿青保價收購價7兩以上每台斤23元、4.5兩以上每台斤20元、3.5兩以上每台斤13元，番路柿子種植面積約200公頃，每公頃正常產量3萬台斤，可望達600萬台斤，但今年受氣候影響收成率剩4成，實際收購量約240萬台斤，將持續保障果農收益。

嘉義縣番路鄉農會研發柿子快速脫澀技術，將小蘇打粉、檸檬酸依比例調製。記者黃于凡／攝影
嘉義縣番路鄉農會研發柿子快速脫澀技術，將小蘇打粉、檸檬酸依比例調製。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁今天參加番路鄉農會宣傳記者會，大讚介紹番路柿子的影片流量爆紅。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁今天參加番路鄉農會宣傳記者會，大讚介紹番路柿子的影片流量爆紅。記者黃于凡／攝影
嘉義縣番路鄉農會與嘉義大學合作研發柿葉沐浴用品。記者黃于凡／攝影
嘉義縣番路鄉農會與嘉義大學合作研發柿葉沐浴用品。記者黃于凡／攝影
嘉義縣番路鄉柿子今年受颱風、豪雨及冰雹影響減產，產量只剩4成。記者黃于凡／攝影
嘉義縣番路鄉柿子今年受颱風、豪雨及冰雹影響減產，產量只剩4成。記者黃于凡／攝影
嘉義縣番路柿子節10月4日起登場，結合市集、路跑活動助果農行銷。記者黃于凡／攝影
嘉義縣番路柿子節10月4日起登場，結合市集、路跑活動助果農行銷。記者黃于凡／攝影

農會 健走 沐浴

延伸閱讀

颱風重創文旦減產 直播主守承諾逆勢號召捐8千斤送暖中秋

嘉義女為前夫作保借400萬 代還110萬仍遭追討497萬

景氣低迷又遇災情 嘉義社福團體中秋禮盒減產

嘉義特搜隊馳援花蓮堰塞湖 洪災救援展現超人精神

相關新聞

嘉義市府推動改善人氣景點文化路夜市 這段將規畫新設人行道

針對聯合報「陽光行動」指稱嘉義市鬧區人行道障礙，遊客推娃娃車從兆品酒店走到文化夜市如同「歷險之旅」；市府工務處回應，針對...

嘉義番路柿子受災減產6成 農會研發新產品提升附加價值

嘉義縣番路鄉是全台最大柿子產地，種植面積約200公頃，今年受風災影響減產，收成率只剩4成，番路鄉農會啟動柿青保價收購，研...

全國最「幼齒」善心團均齡只5歲 為花蓮募款11萬元超有愛

全國用愛挺進花蓮，感動了雲林縣口湖鄉聖文幼兒園師生發起義賣，沒想到小朋友和家長熱情投入，今天兩百多名小善士帶著家長的愛心...

台南公有停車場首批快充站啟用 6處共18席上線

台南市政府爭取交通部經費補助，於重要交通節點設置7處電動車快充站，首批6處快充站共18席充電車格今天正式上線，剩餘1處共...

不景氣視障按摩業績慘跌 雲林縣力推體驗活動

雲林縣全縣共有22處視障按摩據點，分布在斗六、虎尾、斗南等8鄉鎮，受大環境不景氣影響，今年各視障按摩據點業績大幅下降，平...

中秋佳節也不行！ 台南市府公告公園綠地禁止烤肉、放焰火

中秋佳節即將來臨，家家戶戶團圓烤肉是秋節的應景活動，也習慣透過施放鞭炮、燃放煙火等增添過節氣氛；台南市為維護公園綠地舒適...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。