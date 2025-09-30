嘉義番路柿子受災減產6成 農會研發新產品提升附加價值

嘉義縣番路鄉是全台最大柿子產地，種植面積約200公頃，今年受風災影響減產，收成率只剩4成，番路鄉農會啟動柿青保價收購，研發脫澀專利技術，也開發沐浴用品等，10月4日起將舉辦一系列柿子節活動，縣長翁章梁今參加宣傳記者會推廣，助柿農產銷。

番路鄉農會總幹事趙幸芳說，今年柿子受氣候影響減產，很多果實都被颱風、豪雨及冰雹打掉。往年柿子收購平均行情每台斤約15元，農會保價收購依照規格計價，從13元到23元不等，收購價高於市場行情，簽約期自今年到2027年，穩定價格保障農民收益。

番路柿子節系列活動共5場次，10月4日至5日在飲冰柿茶集展售農特產，首日將舉辦健走活動，10月5日在觸口遊客中心舉辦茶推廣活動暨健走活動，10月11日至12日在半天岩紫雲寺舉辦柿子節暨水資源宣導活動，10月18日至19日在二延平步道舉辦茶席體驗暨健走活動。

番路鄉農會理事長黃瓊賢表示，農會今年與嘉義大學攜手合作，以柿葉研發沐浴用品，包括洗髮露、潤髮乳、沐浴露、洗手慕斯等，提升農產品附加價值，利潤回饋至果農收購價；農會研發新型柿子快速脫澀技術，將小蘇打粉、檸檬酸依比例調製，今年成功申請專利。