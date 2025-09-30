台南公有停車場首批快充站啟用 6處共18席上線

台南市政府爭取交通部經費補助，於重要交通節點設置7處電動車快充站，首批6處快充站共18席充電車格今天正式上線，剩餘1處共4席車格待台電公司完成送電測試後即可啟用。

台南市政府今天在南區台86線快速公路高架道下的萬年三街路外停車場舉行啟用記者會，由市長黃偉哲操作充電，體驗便捷性，呼籲電動車主可多利用。

黃偉哲致詞表示，選擇在台86線橋下停車場設置快充站，此地點是開放空間，安全性更提高，周邊有許多新興住宅社區，附近居民使用更加便利。

黃偉哲表示，市府近年陸續運用橋下空間，除了建置充電樁，接下來也可規畫擴增兒童遊戲場、球場等設施，並加設夜間照明設施，對當地而言，增加民眾活動及停車空間，可提升生活品質。

他說，台南市配合中央2050淨零排放政策，積極爭取中央交通部補助經費執行「運具電動化及無碳化策略」，除在各公有停車場廣設充電基礎設施外，並選擇適當地點建置快充站，未來市府將持續佈建充電樁，鼓勵市民使用電動車輛以降低移動污染源。

台南市交通局長王銘德說明，此次快充站建置專案總計於7處公有停車場設置22席充電車格，今日首批正式上線6處共18席，剩餘1處4席後續等待台電公司完成送電，經測試後即可啟用。

王銘德指出，此案充電繳費服務提供APP、票證刷卡機及網頁支付等方式，票證刷卡機及網頁支付無須綁定會員即可充電繳費，使用者可依實際需求選擇合適方式，並導入「隨插即充」技術，車主使用APP並完成設定，往後使用充電樁即可主動充電、自動繳款，大幅簡化充電流程。