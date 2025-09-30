快訊

台南公有停車場首批快充站啟用 6處共18席上線

中央社／ 台南30日電

台南市政府爭取交通部經費補助，於重要交通節點設置7處電動車快充站，首批6處快充站共18席充電車格今天正式上線，剩餘1處共4席車格待台電公司完成送電測試後即可啟用。

台南市政府今天在南區台86線快速公路高架道下的萬年三街路外停車場舉行啟用記者會，由市長黃偉哲操作充電，體驗便捷性，呼籲電動車主可多利用。

黃偉哲致詞表示，選擇在台86線橋下停車場設置快充站，此地點是開放空間，安全性更提高，周邊有許多新興住宅社區，附近居民使用更加便利。

黃偉哲表示，市府近年陸續運用橋下空間，除了建置充電樁，接下來也可規畫擴增兒童遊戲場、球場等設施，並加設夜間照明設施，對當地而言，增加民眾活動及停車空間，可提升生活品質。

他說，台南市配合中央2050淨零排放政策，積極爭取中央交通部補助經費執行「運具電動化及無碳化策略」，除在各公有停車場廣設充電基礎設施外，並選擇適當地點建置快充站，未來市府將持續佈建充電樁，鼓勵市民使用電動車輛以降低移動污染源。

台南市交通局長王銘德說明，此次快充站建置專案總計於7處公有停車場設置22席充電車格，今日首批正式上線6處共18席，剩餘1處4席後續等待台電公司完成送電，經測試後即可啟用。

王銘德指出，此案充電繳費服務提供APP、票證刷卡機及網頁支付等方式，票證刷卡機及網頁支付無須綁定會員即可充電繳費，使用者可依實際需求選擇合適方式，並導入「隨插即充」技術，車主使用APP並完成設定，往後使用充電樁即可主動充電、自動繳款，大幅簡化充電流程。

電動 台南 停車場

相關新聞

嘉義市府推動改善人氣景點文化路夜市 這段將規畫新設人行道

針對聯合報「陽光行動」指稱嘉義市鬧區人行道障礙，遊客推娃娃車從兆品酒店走到文化夜市如同「歷險之旅」；市府工務處回應，針對...

嘉義番路柿子受災減產6成 農會研發新產品提升附加價值

嘉義縣番路鄉是全台最大柿子產地，種植面積約200公頃，今年受風災影響減產，收成率只剩4成，番路鄉農會啟動柿青保價收購，研...

全國最「幼齒」善心團均齡只5歲 為花蓮募款11萬元超有愛

全國用愛挺進花蓮，感動了雲林縣口湖鄉聖文幼兒園師生發起義賣，沒想到小朋友和家長熱情投入，今天兩百多名小善士帶著家長的愛心...

不景氣視障按摩業績慘跌 雲林縣力推體驗活動

雲林縣全縣共有22處視障按摩據點，分布在斗六、虎尾、斗南等8鄉鎮，受大環境不景氣影響，今年各視障按摩據點業績大幅下降，平...

中秋佳節也不行！ 台南市府公告公園綠地禁止烤肉、放焰火

中秋佳節即將來臨，家家戶戶團圓烤肉是秋節的應景活動，也習慣透過施放鞭炮、燃放煙火等增添過節氣氛；台南市為維護公園綠地舒適...

