不景氣視障按摩業績慘跌 雲林縣力推體驗活動
雲林縣全縣共有22處視障按摩據點，分布在斗六、虎尾、斗南等8鄉鎮，受大環境不景氣影響，今年各視障按摩據點業績大幅下降，平均減少3成，多數視障按摩從業人員收入未達基本工資，縣府今公布據點地圖，並將在10月舉辦3場體驗活動，鼓勵民眾支持視障按摩據點。
「小慈」出生就被醫生判定為視力障礙，長大後跟著同為視障按摩師的父母一起經營視障按摩養生館，她持續精進自我，參加雲林縣政府辦理的視障按摩品質提昇課程學習精油調香，日前獲得國際調香比賽銀獎，但受景氣不佳影響，上門按摩的顧客減少許多，收入很不穩定。
雲林縣府勞動暨青年事務發展處長張世忠表示，雲林縣視障人口約2千多人，全縣共有22處視障按摩據點，在虎尾、斗南、古坑、斗六、西螺、北港、崙背、東勢等8鄉鎮，從業人口約50人，縣府每3年補助各據點10萬元更新設備，並舉辦專業技術提升課程。
受大環境不景氣影響、關稅問題前景不明，民眾消費縮減，雲林縣各視障按摩據點普遍營運不佳，業績平均減少3成以上，多位按摩師收入未達每月基本工資。
張世忠表示，縣內視障按摩服務平均每小時收費700至1千元不等，相較坊間按摩收費合理，為鼓勵民眾支持，縣府今公布視障按摩據點地圖，10月將舉辦3場按摩體驗活動，10月8日在北港媽祖醫院、10月19日在雲林縣立田徑場全國運動會、10月27日在虎尾農機展，民眾可到場體驗。
