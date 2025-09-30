快訊

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
中秋佳節即將來臨，南市工務局提醒民眾，全市公園與綠地中秋禁止烤肉、放鞭炮，違者查獲將開罰。圖／南市工務局提供
中秋佳節即將來臨，家家戶戶團圓烤肉是秋節的應景活動，也習慣透過施放鞭炮、燃放煙火等增添過節氣氛；台南市為維護公園綠地舒適休憩環境，嚴禁在公園綠地烤肉及施放煙火等活動，工務局今提醒市民務必遵守，若有違反將受罰，也呼籲民眾勿「歡樂自己、苦了公園」。

工務局表示，公園綠地擁有提供休閒漫步的休憩環境及茂盛多樣的植栽種類，為保護這些得來不易的資源，依據「台南市公園綠地管理自治條例」第9條，公園、綠地內禁止營火、野炊、烤肉、夜宿、燃放鞭炮、施放天燈等活動，一旦查獲，將開罰1200元至6000元以下不等。

此外，工務局也提醒，民眾至公園遊憩時，避免留有積水容器，以免蚊蟲孳生，如有出現登革熱症狀，應及時就醫，希望大家共同守護台南的城市環境和健康。

中秋佳節即將來臨，南市工務局提醒民眾，全市公園與綠地中秋禁止烤肉、放鞭炮，違者查獲將開罰。圖／南市工務局提供
烤肉 台南 開罰

相關新聞

養蚵成本漲 台南蚵農憂拚不過進口貨

近年流行烤鮮蚵，需求增加，台南沿海牡蠣養殖季10月開始，蚵農抱怨竹子、運費、工錢都漲，今年成本提高20%，也因去年10月...

中秋佳節也不行！ 台南市府公告公園綠地禁止烤肉、放焰火

中秋佳節即將來臨，家家戶戶團圓烤肉是秋節的應景活動，也習慣透過施放鞭炮、燃放煙火等增添過節氣氛；台南市為維護公園綠地舒適...

嘉義市「光織影舞」北香湖公園美翻！ 教師節大批民眾搶先打卡

嘉義市中秋代表性活動「光織影舞」即將登場，今年邁入第6屆，10月4日至19日連續16天在北香湖公園登場。雖然還未開幕，但...

古坑促進區 雲林打造有機示範基地

雲林縣政府日前公告設置「雲林縣古坑有機農業促進區」，總面達233.16公頃，獲農友連署支持，是全國面積最大的有機農業促進...

景氣低迷又遇災情 嘉義社福團體中秋禮盒減產

中秋佳節向來是各大烘焙坊的黃金檔期，但嘉義縣社福團體今年中秋禮盒銷售明顯下滑，除整體經濟不景氣外，嘉義風災與花蓮災情，使...

台南大內甜根子草花海盛放 注入觀光新活力

台南大內區每到秋季就會出現獨具特色的「甜根子草花海」在河畔盛開。大內區公所今天舉辦「在大內，等一場九月雪」活動，搭配農特...

