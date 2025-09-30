中秋佳節也不行！ 台南市府公告公園綠地禁止烤肉、放焰火
中秋佳節即將來臨，家家戶戶團圓烤肉是秋節的應景活動，也習慣透過施放鞭炮、燃放煙火等增添過節氣氛；台南市為維護公園綠地舒適休憩環境，嚴禁在公園綠地烤肉及施放煙火等活動，工務局今提醒市民務必遵守，若有違反將受罰，也呼籲民眾勿「歡樂自己、苦了公園」。
工務局表示，公園綠地擁有提供休閒漫步的休憩環境及茂盛多樣的植栽種類，為保護這些得來不易的資源，依據「台南市公園綠地管理自治條例」第9條，公園、綠地內禁止營火、野炊、烤肉、夜宿、燃放鞭炮、施放天燈等活動，一旦查獲，將開罰1200元至6000元以下不等。
此外，工務局也提醒，民眾至公園遊憩時，避免留有積水容器，以免蚊蟲孳生，如有出現登革熱症狀，應及時就醫，希望大家共同守護台南的城市環境和健康。
