嘉義市「光織影舞」北香湖公園美翻！ 教師節大批民眾搶先打卡

嘉義市中秋代表性活動「光織影舞」即將登場，今年邁入第6屆，10月4日至19日連續16天在北香湖公園登場。雖然還未開幕，但首度結合迪士尼經典動畫「愛麗絲夢遊仙境」，打造8大展區主題布展大致完成，教師節3天連假，吸引大批民眾迫不及待前往搶先觀賞、拍照打卡，現場已掀起熱潮。

今年「光織影舞」首度結合迪士尼經典動畫「愛麗絲夢遊仙境」，打造8大展區，包含沉浸式光環隧道、9公尺高的愛麗絲立體裝置，以及湖面上4.5公尺的五環月亮意象，營造夢幻童話氛圍。即使白天，湖畔裝置藝術依然吸睛；入夜點燈後更展現如夢似幻的光影饗宴，成為遊客與市民手機、相機不斷快門的焦點。「光織影舞」2020年舉辦以來，已成為嘉義秋節最具代表性的觀光品牌。此次展覽布景亮麗，教師節連假提前吸引返鄉遊子與在地居民共襄盛舉，顯示活動未開幕就具高度吸引力。

今年除規畫8大展區，同時規畫媲美跨年晚會等級表演陣容。10月4日開幕晚會邀請亞洲最具指標性大型幻術師吳冠達，帶來「夢境魔幻秀」，由「鐵肺歌后」戴愛玲與「情歌王子」李聖傑獻唱。中秋節與雙十連假，邀請郭靜、周蕙、魏如昀、閻奕格、許富凱、艾薇等實力派歌手輪番登台。活動期間有榮獲世界街舞冠軍「築夢者」舞團、紅鼻子馬戲團、鍋爐爺爺、柏青哥及氣球特技街頭藝人演出，並舉辦「奇幻市集」，集結藝術手作、花藝植栽、質感選物與特色餐飲，營造幻想與創意交織的夢幻嘉年華。

光織影舞每日展出時間晚間6時至10時，「奇幻市集」下午4時開放，晚間7時至10時每小時光影秀展演。會場設3個出入口，採單一順時針動線管制。遊客可利用大眾運輸，包括台灣好行「光林我嘉線」及YouBike 2.0，市區公車至12月31日止持電子票證免費搭乘。