打造動物友善城市 嘉義市第2座北香湖寵物公園完工啟用日期曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市推動動物友善城市持續邁進，繼2023年5月21日東區啟用首座專屬毛小孩寵物公園後，位於西區北香湖的第2座寵物公園完工，目前進入驗收階段，預計年底前開放啟用。圖／嘉市府提供
嘉義市推動動物友善城市持續邁進，繼2023年5月21日東區綠蔭水漾公園啟用首座專屬毛小孩寵物公園後，位於西區北香湖的第2座寵物公園已於8月完工，目前進入驗收階段，預計年底前開放啟用。

市府建設處說，北香湖寵物公園規畫完善，設有大型犬（9公斤以上）與小型犬（9公斤以下）專屬場地，設置訓練區及照護設施，採雙層安全門設計，確保毛小孩安心奔跑、鍛鍊體能，也讓飼主能與寵物共享親子時光。這項新建設象徵嘉市動物友善政策再升級，為飼主家庭提供更多安全舒適的活動空間。

東區寵物公園啟用2年多，讓毛小孩享有自由活動與體能鍛鍊的空間，獲得市民好評；西區北香湖寵物公園進一步提供更多元的運動場域，讓東西兩區市民都能享受便利，打造全市性的寵物友善環境。

