古坑促進區 雲林打造有機示範基地

雲林縣政府日前公告設置「雲林縣古坑有機農業促進區」，總面達233.16公頃，獲農友連署支持，是全國面積最大的有機農業促進區，縣府表示，雲縣有機耕作面積已有1240公頃，未來將以古坑為核心打造有機示範基地，持續擴大有機耕作的面積。

古坑有機農業促進區位在古坑鄉麻園、中洲、南昌、下崁腳及崁腳段，主要栽種蔬菜等有機農作，目前該區由福業國際股份公司擔任營運主體，整合區內農民、產銷班與合作社，推動有機六級化產業鏈。

縣府農業處長魏勝德表示，福業公司以推廣有機產品為核心，建立北中南物流據點，並取得慈心有機驗證，初期主要通路為里仁，隨後拓展至學校午餐、有機超市、大型量販店，另2017年在古坑設立物流中心與集貨場，將農民生產有機農產品送至全國市場。

魏勝德也說，有機農業促進法明定促進區成立後，中央主管機關提高區內有機農民補助比率外，亦將提供大型設施補助、優先納入基礎環境工程改善範圍，並加碼多元農業資源與輔導措施。

截至今年8月，雲林縣有機種植面積約1240公頃，以水稻最多，其次為蔬菜。

蔡姓農民表示，農民投入有機農業最在意的是產量與收益，透過促進區設置，若能解決通路銷售問題，帶動整體有機農業發展，相信會有更多農民願意投入有機農業，對於環境友善也是好事，樂見其成。