聽新聞
0:00 / 0:00

古坑促進區 雲林打造有機示範基地

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導

雲林縣政府日前公告設置「雲林縣古坑有機農業促進區」，總面達233.16公頃，獲農友連署支持，是全國面積最大的有機農業促進區，縣府表示，雲縣有機耕作面積已有1240公頃，未來將以古坑為核心打造有機示範基地，持續擴大有機耕作的面積。

古坑有機農業促進區位在古坑鄉麻園、中洲、南昌、下崁腳及崁腳段，主要栽種蔬菜等有機農作，目前該區由福業國際股份公司擔任營運主體，整合區內農民、產銷班與合作社，推動有機六級化產業鏈。

縣府農業處長魏勝德表示，福業公司以推廣有機產品為核心，建立北中南物流據點，並取得慈心有機驗證，初期主要通路為里仁，隨後拓展至學校午餐、有機超市、大型量販店，另2017年在古坑設立物流中心與集貨場，將農民生產有機農產品送至全國市場。

魏勝德也說，有機農業促進法明定促進區成立後，中央主管機關提高區內有機農民補助比率外，亦將提供大型設施補助、優先納入基礎環境工程改善範圍，並加碼多元農業資源與輔導措施。

截至今年8月，雲林縣有機種植面積約1240公頃，以水稻最多，其次為蔬菜。

蔡姓農民表示，農民投入有機農業最在意的是產量與收益，透過促進區設置，若能解決通路銷售問題，帶動整體有機農業發展，相信會有更多農民願意投入有機農業，對於環境友善也是好事，樂見其成。

雲林 古坑 有機耕作

延伸閱讀

全國最大有機農業促進區在雲林 打造與國際接軌示範基地

另類慶祝黨慶 民進黨雲林縣黨部辦園遊會公益募款

以為公部門施工放置 雲林熱門夕陽景點驚見大量太空包

中秋連假逛古坑靚市集 34攤在地特色齊聚抽iPad大獎

相關新聞

古坑促進區 雲林打造有機示範基地

雲林縣政府日前公告設置「雲林縣古坑有機農業促進區」，總面達233.16公頃，獲農友連署支持，是全國面積最大的有機農業促進...

養蚵成本漲 台南蚵農憂拚不過進口貨

近年流行烤鮮蚵，需求增加，台南沿海牡蠣養殖季10月開始，蚵農抱怨竹子、運費、工錢都漲，今年成本提高20%，也因去年10月...

景氣低迷又遇災情 嘉義社福團體中秋禮盒減產

中秋佳節向來是各大烘焙坊的黃金檔期，但嘉義縣社福團體今年中秋禮盒銷售明顯下滑，除整體經濟不景氣外，嘉義風災與花蓮災情，使...

台南大內甜根子草花海盛放 注入觀光新活力

台南大內區每到秋季就會出現獨具特色的「甜根子草花海」在河畔盛開。大內區公所今天舉辦「在大內，等一場九月雪」活動，搭配農特...

物價漲牡蠣養殖成本大增 蚵農憂敵不過越南進口蚵

台南牡蠣養殖季10月開始，蚵農抱怨竹子、運費、工錢都漲，成本提高20%，此刻越南進口牡蠣價低，若政府不好好控管，台灣牡蠣...

全國最大有機農業促進區在雲林 打造與國際接軌示範基地

雲林縣政府日前公告設置「雲林縣古坑有機農業促進區」，總面達233.16公頃，是全國面積最大的有機農業促進區，縣府表示，雲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。