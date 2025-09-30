聽新聞
養蚵成本漲 台南蚵農憂拚不過進口貨

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南市牡蠣養殖季從10月開始，今年蚵棚成本漲20%，蚵農憂心面對進口蚵競爭失去優勢。圖／聯合報系資料照片
台南市牡蠣養殖季從10月開始，今年蚵棚成本漲20%，蚵農憂心面對進口蚵競爭失去優勢。圖／聯合報系資料照片

近年流行烤鮮蚵，需求增加，台南沿海牡蠣養殖季10月開始，蚵農抱怨竹子、運費、工錢都漲，今年成本提高20%，也因去年10月康芮颱風重創，會更謹慎，天氣穩定再放養多一點，有蚵農說，此刻越南進口牡蠣價低，不嚴加控管將造成衝擊。

南市漁港及近海管理所長張順得表示，會向上反映進口蚵衝擊市場的問題。

7至9月是台南浮棚養蚵的禁養期，以防颱侵襲造成不可挽回損失，直到10月才可放養。1名蚵農說，目前竹子、鐵絲上漲，綁蚵棚的工錢也上漲，去年1根竹子80多元，今年漲到100元，不但竹子漲，還缺貨，主要是去年康芮颱風毀掉台南6000多棚蚵棚，因復養的關係，把今年要用的竹子先用掉，造成竹子不足問題，另，綁蚵棚的工錢也由1棚1千元漲到1100，甚至1200元。

黃姓蚵農說，蚵棚成本價漲了20%，連帶使牡蠣成本價也提高，至少產地牡蠣成本價要160元才划得來，但目前越南進口牡蠣充斥，最低批發價格1斤115元，零售則是180元至220元，業者能大賺，還打擊台灣的牡蠣產業，政府應控管及好好檢驗，保護蚵農而不是貿易商。

南市區漁會已完成牡蠣養殖棚數統計，由於登記數量過多，經勸導，數量已降下來，控制在7千多棚，漁會表示，因今年減量養殖後，病蟲害少，牡蠣品質也較佳。不過，去年10月底、11月初受康芮颱風影響，不少蚵農都血本無歸，有了慘痛教訓，這季不會搶養，先觀望、小數量養，確定颱風不會來了，才會大增放養棚數。

張順得指出，近幾年蚵農常反映，綁錨的繩子被割斷，造成蚵棚漂走損失，為此已實施2年的防護計畫，在牡蠣養殖期間，除禁止未滿5噸漁船於1.5海里內以刺網捕魚，也禁止在蚵棚下放置籠具捕螺蟹，並結合海巡署加強巡邏，因有成效，會繼續試辦，守護牡蠣養殖產業，讓產業與環境永續。

