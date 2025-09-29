聽新聞
景氣低迷又遇災情 嘉義社福團體中秋禮盒減產
中秋佳節向來是各大烘焙坊的黃金檔期，但嘉義縣社福團體今年中秋禮盒銷售明顯下滑，除整體經濟不景氣外，嘉義風災與花蓮災情，使社會愛心資源優先流向災區也是原因之一。
嘉義縣若竹兒教育基金會董事長林朋輝指出，今年整體銷售量比去年少約2成，尤其是中小企業客戶大幅減少，如早年民雄工業區不少廠家是主要銷售大宗，但近年來銷量下滑，今年更是屈指可數。
林朋輝坦言，大環境不佳是主因，幸好仍有台積電、福添福基金會、民雄鄉公所、嘉惠電廠等單位支持，才得以維持約八成銷售。若竹兒今年推出的品項包括鳳梨酥、蛋黃酥與餅乾等。
另一家嘉義縣精神康扶之友協會經營的「小太陽烘焙坊」，情況更為嚴峻。總幹事陳素綢表示，今年中秋禮盒銷售量比往年減少至少3成，原因除了不景氣，還受到嘉義風災與花蓮災情影響，許多愛心資源優先投入災區，今年企業、公所及學校訂購也明顯減少。小太陽主打土鳳梨酥、果漾酥及紅豆蛋黃酥，過去深獲地方支持，但今年訂單冷清。
兩個社福團體皆表示，雖然銷售不如預期，仍會持續提供烘焙培訓與就業機會，讓身心障礙朋友在工作中獲得自立的力量。他們也呼籲社會各界持續支持，讓公益烘焙事業不因景氣寒冬而受挫。
