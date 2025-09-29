快訊

花蓮災區數據再更新！中央協調所統計目前18人死亡、6人失聯

許光漢回來了！千人擠爆信義區 親吐「真的很幸福」

外籍大學生結伴戲水20歲男溺斃 部落耆老：沙拉灣瀑布是禁忌之地

聽新聞
0:00 / 0:00

景氣低迷又遇災情 嘉義社福團體中秋禮盒減產

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
「身心障礙者聯合會附設庇護工場」推出蛋黃酥及茶包組。圖／資料照片
「身心障礙者聯合會附設庇護工場」推出蛋黃酥及茶包組。圖／資料照片

中秋佳節向來是各大烘焙坊的黃金檔期，但嘉義縣社福團體今年中秋禮盒銷售明顯下滑，除整體經濟不景氣外，嘉義風災與花蓮災情，使社會愛心資源優先流向災區也是原因之一。

嘉義縣若竹兒教育基金會董事長林朋輝指出，今年整體銷售量比去年少約2成，尤其是中小企業客戶大幅減少，如早年民雄工業區不少廠家是主要銷售大宗，但近年來銷量下滑，今年更是屈指可數。

林朋輝坦言，大環境不佳是主因，幸好仍有台積電、福添福基金會、民雄鄉公所、嘉惠電廠等單位支持，才得以維持約八成銷售。若竹兒今年推出的品項包括鳳梨酥、蛋黃酥與餅乾等。

另一家嘉義縣精神康扶之友協會經營的「小太陽烘焙坊」，情況更為嚴峻。總幹事陳素綢表示，今年中秋禮盒銷售量比往年減少至少3成，原因除了不景氣，還受到嘉義風災與花蓮災情影響，許多愛心資源優先投入災區，今年企業、公所及學校訂購也明顯減少。小太陽主打土鳳梨酥、果漾酥及紅豆蛋黃酥，過去深獲地方支持，但今年訂單冷清。

兩個社福團體皆表示，雖然銷售不如預期，仍會持續提供烘焙培訓與就業機會，讓身心障礙朋友在工作中獲得自立的力量。他們也呼籲社會各界持續支持，讓公益烘焙事業不因景氣寒冬而受挫。

「領航身心障礙者產業庇護工場」的經典蛋黃酥。。圖／資料照片
「領航身心障礙者產業庇護工場」的經典蛋黃酥。。圖／資料照片
今年8月28日嘉義縣長翁章梁持地為嘉義縣4家身障機構推中秋禮盒。圖／資料照片
今年8月28日嘉義縣長翁章梁持地為嘉義縣4家身障機構推中秋禮盒。圖／資料照片
「精神康扶之友協會」除了推出愛心鳳梨酥，也有蔓越莓、哈密瓜等水果內餡的水果酥。圖／資料照片
「精神康扶之友協會」除了推出愛心鳳梨酥，也有蔓越莓、哈密瓜等水果內餡的水果酥。圖／資料照片
今年8月28日嘉義縣長翁章梁持地為嘉義縣4家身障機構推中秋禮盒，但至今秋節禮盒仍銷售疲軟。圖／資料照片
今年8月28日嘉義縣長翁章梁持地為嘉義縣4家身障機構推中秋禮盒，但至今秋節禮盒仍銷售疲軟。圖／資料照片
「若竹兒智能發展中心」推出秋節禮盒。圖／資料照片
「若竹兒智能發展中心」推出秋節禮盒。圖／資料照片

嘉義 烘焙 鳳梨酥

延伸閱讀

嘉義特搜隊馳援花蓮堰塞湖 洪災救援展現超人精神

嘉義隊送愛到花蓮...17噸物資急馳災區 助居民清理重建

台中蛋黃酥名店被爆製作過程不衛生 食安處查有3缺失令改善

奈良美智巡展吸近8萬人朝聖 文總預告12月嘉義接棒

相關新聞

注意「三角相機」標誌！台南市172甲線10月起增設測速點

台南市172甲線為聯絡後壁區與白河區重要道路，平時車流量不小，為使用路人培養自我管理車速、依速限行駛等防禦駕駛習慣，白河...

景氣低迷又遇災情 嘉義社福團體中秋禮盒減產

中秋佳節向來是各大烘焙坊的黃金檔期，但嘉義縣社福團體今年中秋禮盒銷售明顯下滑，除整體經濟不景氣外，嘉義風災與花蓮災情，使...

台南大內甜根子草花海盛放 注入觀光新活力

台南大內區每到秋季就會出現獨具特色的「甜根子草花海」在河畔盛開。大內區公所今天舉辦「在大內，等一場九月雪」活動，搭配農特...

物價漲牡蠣養殖成本大增 蚵農憂敵不過越南進口蚵

台南牡蠣養殖季10月開始，蚵農抱怨竹子、運費、工錢都漲，成本提高20%，此刻越南進口牡蠣價低，若政府不好好控管，台灣牡蠣...

全國最大有機農業促進區在雲林 打造與國際接軌示範基地

雲林縣政府日前公告設置「雲林縣古坑有機農業促進區」，總面達233.16公頃，是全國面積最大的有機農業促進區，縣府表示，雲...

把綠意帶回家！台南北區再添2座特色遊戲場 市長黃偉哲開箱

台南北區特色公園添新亮點！北區區公所今舉辦「北區特色公園－兒童嘉年華」，由市長黃偉哲與親子一起開箱福安公園「綠谷海盜船」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。