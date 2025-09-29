台南大內甜根子草花海盛放 注入觀光新活力

台南大內區每到秋季就會出現獨具特色的「甜根子草花海」在河畔盛開。大內區公所今天舉辦「在大內，等一場九月雪」活動，搭配農特產市集、社區營造成果展與闖關活動，凝聚地方居民情感，也要讓大內在歷經地震風損後，注入觀光新活力。

活動選在甜根子草盛開季節，在曾文溪二溪大橋西側堤防道路熱鬧登場，吸引1千多人參與。秋風吹拂片片白絮隨風搖曳，如九月飄雪般浪漫迷人，成為拍照打卡美景。現場農特產市集、社區營造成果展、政令宣導闖關、集章換好禮、即拍即印留念服務及食農教育體驗等豐富內容，成功將花海美景與地方經濟串連。

勞動部雲嘉南分署永康就業中心也將偏鄉就業服務專車開進會場，結合在地特色活動，為民眾帶來就業服務資源，讓參與活動的居民與遊客在欣賞美景的同時，也能獲得實用的就業資訊。

市長黃偉哲下午到場與民眾欣賞甜根子草美景，呼籲大家把握一個月的花期，在接下來的連假周末全家大小一同來欣賞九月雪美景，也藉機品嘗大內農特產，安排周邊景點旅遊，留下美好回憶。

黃偉哲表示，今年大內區代表性經濟作物如酪梨、芒果、木瓜等因天災受損，收成大幅減少，農民承受壓力，希望甜根子草花海不僅成為浪漫的「九月雪」意象，也能與市集、食農體驗結合，吸引更多遊客購買在地農產品，支持農友，實踐「災後復原 × 經濟振興」的核心目標。

活動結合年度社區營造計畫「穿越百年看見大內」成果展，透過不同角度詮釋大內故事，展現居民對土地的深厚情感。農友張明發的社造計畫「農夫帶路—曾文溪畔桃花源」呈現地方創意與農村特色。

大內區長陳俊達指出，活動不僅是觀光推廣，更希望藉由甜根子草花海提升大內在台南觀光版圖中的定位。未來將持續結合地方特色、社區能量與農業資源，打造大內成為遊客認識台南山水人文的必訪亮點，推動地方產業與經濟發展。