物價漲牡蠣養殖成本大增 蚵農憂敵不過越南進口蚵
台南牡蠣養殖季10月開始，蚵農抱怨竹子、運費、工錢都漲，成本提高20%，此刻越南進口牡蠣價低，若政府不好好控管，台灣牡蠣難以競爭。也由於去年10月底的康芮颱風重創台南養蚵業，蚵農說，今年會更為謹慎，先放養小量，等天氣穩定沒有颱風會來，再放養多一點，以免因天災而血本無歸。
南市漁港及近海管理所長張順得表示，會向上反映進口蚵衝擊市場的問題，另近幾年蚵農常反映，綁錨的繩子的繩子被割斷，造成蚵棚漂走，造成損失，為此已實施2年的防護計畫，在牡蠣養殖期間，除禁止未滿5噸漁船於1.5海里內以刺網捕魚，也禁止在蚵棚下放置籠具補螺蟹，並結合海巡署加強巡邏，因有成效，繼續試辦，守護牡蠣養殖產業，讓產業與環境永續。
7至9月是台南浮棚養蚵的禁養期，以防颱侵襲造成不可挽回損失，直到10月才可放養，也是台南的牡蠣養殖季，蚵農說，目前竹子、鐵絲上漲，綁蚵棚的工錢也上漲，去年1根竹子80多元，今年漲到1百元，綁蚵棚的工錢也由1棚1000元漲到1100，甚至1200元。不但竹子漲，還缺貨，主要是去年康芮颱風毀掉台南6000多棚蚵棚，因復養的關係，把今年要用的竹子先用掉，造成竹子不足問題。
黃姓蚵農說，蚵棚成本價漲了20%，連帶使牡蠣成本價也提高，至少產地牡蠣成本價要160元才划得來，但目前越南進口牡蠣充斥，最低批發價格1斤115元，零售則是180元至220元，除了業者大賺，還打擊台灣的牡蠣產業。政府應控管及好好檢驗，保護蚵農而不是貿易商。
蚵農表示，區漁會已完成牡蠣養殖棚數統計，由於登記數量過多，經勸導，數量已降下來，因今年減量養殖後，病蟲害少，牡蠣品質也較佳，把數量控制在7000多棚是有利的，大家也願意配合。不過，去年10月底、11月初受康芮颱風影響，大家都血本無歸，有了慘痛教訓，這季不會搶養，會先觀望，先小數量養，但確定颱風不會來了，才會大增放養棚數。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言