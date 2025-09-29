物價漲牡蠣養殖成本大增 蚵農憂敵不過越南進口蚵

台南牡蠣養殖季10月開始，蚵農抱怨竹子、運費、工錢都漲，成本提高20%，此刻越南進口牡蠣價低，若政府不好好控管，台灣牡蠣難以競爭。也由於去年10月底的康芮颱風重創台南養蚵業，蚵農說，今年會更為謹慎，先放養小量，等天氣穩定沒有颱風會來，再放養多一點，以免因天災而血本無歸。

南市漁港及近海管理所長張順得表示，會向上反映進口蚵衝擊市場的問題，另近幾年蚵農常反映，綁錨的繩子的繩子被割斷，造成蚵棚漂走，造成損失，為此已實施2年的防護計畫，在牡蠣養殖期間，除禁止未滿5噸漁船於1.5海里內以刺網捕魚，也禁止在蚵棚下放置籠具補螺蟹，並結合海巡署加強巡邏，因有成效，繼續試辦，守護牡蠣養殖產業，讓產業與環境永續。

7至9月是台南浮棚養蚵的禁養期，以防颱侵襲造成不可挽回損失，直到10月才可放養，也是台南的牡蠣養殖季，蚵農說，目前竹子、鐵絲上漲，綁蚵棚的工錢也上漲，去年1根竹子80多元，今年漲到1百元，綁蚵棚的工錢也由1棚1000元漲到1100，甚至1200元。不但竹子漲，還缺貨，主要是去年康芮颱風毀掉台南6000多棚蚵棚，因復養的關係，把今年要用的竹子先用掉，造成竹子不足問題。

黃姓蚵農說，蚵棚成本價漲了20%，連帶使牡蠣成本價也提高，至少產地牡蠣成本價要160元才划得來，但目前越南進口牡蠣充斥，最低批發價格1斤115元，零售則是180元至220元，除了業者大賺，還打擊台灣的牡蠣產業。政府應控管及好好檢驗，保護蚵農而不是貿易商。