全國最大有機農業促進區在雲林 打造與國際接軌示範基地

雲林縣政府日前公告設置「雲林縣古坑有機農業促進區」，總面達233.16公頃，是全國面積最大的有機農業促進區，縣府表示，雲林縣有機耕作面積已有1240公頃，縣府表示，未來將以古坑為核心，持續擴大有機耕作面積。

古坑有機農業促進區位在古坑鄉麻園、中洲、南昌、下崁腳及崁腳段，總面積233多公頃，主要栽種蔬菜等有機農作，設置過程獲農友連署支持，縣府農業處長魏勝德表示，有機農業促進法明定，促進區成立後，中央主管機關除提高區內有機農民補助比率外，亦將提供大型設施補助、優先納入基礎環境工程改善範圍，並加碼多元農業資源與輔導措施。

目前該區由福業國際股份公司擔任營運主體，整合區內農民、產銷班與合作社，推動有機六級化產業鏈，魏勝德表示，福業公司以推廣有機產品為核心，建立北中南物流據點，並取得慈心有機驗證，初期主要通路為里仁，隨後拓展至學校午餐、有機超市及大型量販店，2017年在古坑設立物流中心與集貨場，將農民生產有機農產品送至全國市場。