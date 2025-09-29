快訊

日本新冠、台灣流感 林氏璧揭前往日本旅遊別忘了先做「這件事」

美加夜空驚現「神秘火球」！200多人目擊 專家揭曉真實身分：非流星

身分出爐！花蓮光復尋獲第18具遺體 指紋比對是苦尋多日的他

全國最大有機農業促進區在雲林 打造與國際接軌示範基地

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣政府日前公告設置「雲林縣古坑有機農業促進區」，總面達233.16公頃，是全國面積最大的有機農業促進區。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府日前公告設置「雲林縣古坑有機農業促進區」，總面達233.16公頃，是全國面積最大的有機農業促進區。圖／雲林縣政府提供

雲林縣政府日前公告設置「雲林縣古坑有機農業促進區」，總面達233.16公頃，是全國面積最大的有機農業促進區，縣府表示，雲林縣有機耕作面積已有1240公頃，縣府表示，未來將以古坑為核心，持續擴大有機耕作面積。

古坑有機農業促進區位在古坑鄉麻園、中洲、南昌、下崁腳及崁腳段，總面積233多公頃，主要栽種蔬菜等有機農作，設置過程獲農友連署支持，縣府農業處長魏勝德表示，有機農業促進法明定，促進區成立後，中央主管機關除提高區內有機農民補助比率外，亦將提供大型設施補助、優先納入基礎環境工程改善範圍，並加碼多元農業資源與輔導措施。

目前該區由福業國際股份公司擔任營運主體，整合區內農民、產銷班與合作社，推動有機六級化產業鏈，魏勝德表示，福業公司以推廣有機產品為核心，建立北中南物流據點，並取得慈心有機驗證，初期主要通路為里仁，隨後拓展至學校午餐、有機超市及大型量販店，2017年在古坑設立物流中心與集貨場，將農民生產有機農產品送至全國市場。

雲林縣截至今年8月有機種植面積約1240公頃，以水稻最多，其次為蔬菜，魏勝德表示，古坑有機農業促進區加入是雲林推動有機農業的重要里程碑，未來將以古坑有機農業促進區為核心，持續擴大有機耕作面積，打造與國際接軌的有機示範基地。

雲林縣政府日前公告設置「雲林縣古坑有機農業促進區」，總面達233.16公頃，是全國面積最大的有機農業促進區。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府日前公告設置「雲林縣古坑有機農業促進區」，總面達233.16公頃，是全國面積最大的有機農業促進區。圖／雲林縣政府提供

古坑 雲林 農民

延伸閱讀

擲筊時怎算才是允筊？ 全台第一套台語桌遊學生搶玩

另類慶祝黨慶 民進黨雲林縣黨部辦園遊會公益募款

全台罕見百年隱士園林隱藏雲林鄉間 重現台灣文人花園

以為公部門施工放置 雲林熱門夕陽景點驚見大量太空包

相關新聞

注意「三角相機」標誌！台南市172甲線10月起增設測速點

台南市172甲線為聯絡後壁區與白河區重要道路，平時車流量不小，為使用路人培養自我管理車速、依速限行駛等防禦駕駛習慣，白河...

物價漲牡蠣養殖成本大增 蚵農憂敵不過越南進口蚵

台南牡蠣養殖季10月開始，蚵農抱怨竹子、運費、工錢都漲，成本提高20%，此刻越南進口牡蠣價低，若政府不好好控管，台灣牡蠣...

全國最大有機農業促進區在雲林 打造與國際接軌示範基地

雲林縣政府日前公告設置「雲林縣古坑有機農業促進區」，總面達233.16公頃，是全國面積最大的有機農業促進區，縣府表示，雲...

把綠意帶回家！台南北區再添2座特色遊戲場 市長黃偉哲開箱

台南北區特色公園添新亮點！北區區公所今舉辦「北區特色公園－兒童嘉年華」，由市長黃偉哲與親子一起開箱福安公園「綠谷海盜船」...

嘉義市城隍廟捐款200萬元 助嘉縣加速災後重建

丹娜絲颱風及0728西南氣流豪雨重創嘉義縣，災後已逾2個月，縣府仍全力投入人力與資源，加速重建工作。嘉義市城隍廟今捐款2...

台南白河水庫下游白水溪河道易淤積 中央地方建立平台去化土方

台南白水溪因河道蜿蜒、波降平緩、流速緩慢易造成河道淤積，近年來白河水庫完成防淤排砂工程也加劇影響，雖進行土方清淤仍緩不濟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。