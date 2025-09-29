把綠意帶回家！台南北區再添2座特色遊戲場 市長黃偉哲開箱

台南北區特色公園添新亮點！北區區公所今舉辦「北區特色公園－兒童嘉年華」，由市長黃偉哲與親子一起開箱福安公園「綠谷海盜船」與成功公園「森林迷宮編織網」2座遊戲場，小朋友玩得不亦樂乎，北區區公所也說，今年已對外開放7座特色遊戲場，另還有3座準備啟用。

黃偉哲說，打造特色公園的核心理念，就是讓孩子能在遊戲過程中發揮創意與想像力，市府近年來也積極推動各區特色公園建設，希望讓每位孩子都能在離家不遠的地方，享受獨特又安全的遊戲場域。

北區區長潘寶淑表示，台南特色公園遊戲場遍地開花，其中在北區就有有15座特色遊戲場，而特色公園不僅是遊戲空間，更是城市文化與社區連結的展現，希望這些遊戲場設施，能為親子留下美好記憶的空間。

北區特色公園－兒童嘉年華活動今除邀請「慢慢來教育市集」，由孩子分享自己的體驗心得外，有家長更笑說，「孩子都玩到不想回家了！」，其中，植栽苔球體驗還能帶著苔球回去照顧，象徵把綠意帶回家，這樣的活動真的很有意義。