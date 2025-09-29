把綠意帶回家！台南北區再添2座特色遊戲場 市長黃偉哲開箱
台南北區特色公園添新亮點！北區區公所今舉辦「北區特色公園－兒童嘉年華」，由市長黃偉哲與親子一起開箱福安公園「綠谷海盜船」與成功公園「森林迷宮編織網」2座遊戲場，小朋友玩得不亦樂乎，北區區公所也說，今年已對外開放7座特色遊戲場，另還有3座準備啟用。
黃偉哲說，打造特色公園的核心理念，就是讓孩子能在遊戲過程中發揮創意與想像力，市府近年來也積極推動各區特色公園建設，希望讓每位孩子都能在離家不遠的地方，享受獨特又安全的遊戲場域。
北區區長潘寶淑表示，台南特色公園遊戲場遍地開花，其中在北區就有有15座特色遊戲場，而特色公園不僅是遊戲空間，更是城市文化與社區連結的展現，希望這些遊戲場設施，能為親子留下美好記憶的空間。
北區特色公園－兒童嘉年華活動今除邀請「慢慢來教育市集」，由孩子分享自己的體驗心得外，有家長更笑說，「孩子都玩到不想回家了！」，其中，植栽苔球體驗還能帶著苔球回去照顧，象徵把綠意帶回家，這樣的活動真的很有意義。
北區區公所表示，福安與成功公園，不僅結合在地人文歷史，更兼具親子同樂的遊戲設施，充分展現出地方文化特色，今年北區已經對外開放7座特色遊戲場，後續還有3座特色遊戲場準備啟用，將繼續向「北區就是孩子的遊戲場」目標邁進。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言