快訊

緊急召回！經濟部點名5款行動電源應「立即停用」 外觀、型號一次看

身分出爐！花蓮光復尋獲第18具遺體 指紋比對是苦尋多日的他

盧特尼克拋「美版矽盾」點名跟台灣對分一杯羹 美晶片自製率要拚40%

把綠意帶回家！台南北區再添2座特色遊戲場 市長黃偉哲開箱

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
福安公園「綠谷海盜船」遊戲場。圖／北區區公所提供
福安公園「綠谷海盜船」遊戲場。圖／北區區公所提供

台南北區特色公園添新亮點！北區區公所今舉辦「北區特色公園－兒童嘉年華」，由市長黃偉哲親子一起開箱福安公園「綠谷海盜船」與成功公園「森林迷宮編織網」2座遊戲場，小朋友玩得不亦樂乎，北區區公所也說，今年已對外開放7座特色遊戲場，另還有3座準備啟用。

黃偉哲說，打造特色公園的核心理念，就是讓孩子能在遊戲過程中發揮創意與想像力，市府近年來也積極推動各區特色公園建設，希望讓每位孩子都能在離家不遠的地方，享受獨特又安全的遊戲場域。

北區區長潘寶淑表示，台南特色公園遊戲場遍地開花，其中在北區就有有15座特色遊戲場，而特色公園不僅是遊戲空間，更是城市文化與社區連結的展現，希望這些遊戲場設施，能為親子留下美好記憶的空間。

北區特色公園－兒童嘉年華活動今除邀請「慢慢來教育市集」，由孩子分享自己的體驗心得外，有家長更笑說，「孩子都玩到不想回家了！」，其中，植栽苔球體驗還能帶著苔球回去照顧，象徵把綠意帶回家，這樣的活動真的很有意義。

北區區公所表示，福安與成功公園，不僅結合在地人文歷史，更兼具親子同樂的遊戲設施，充分展現出地方文化特色，今年北區已經對外開放7座特色遊戲場，後續還有3座特色遊戲場準備啟用，將繼續向「北區就是孩子的遊戲場」目標邁進。

成功公園「森林迷宮編織網」遊戲場讓小朋友玩得不亦樂乎。圖／北區區公所提供
成功公園「森林迷宮編織網」遊戲場讓小朋友玩得不亦樂乎。圖／北區區公所提供
台南北區區公所今舉辦「北區特色公園－兒童嘉年華」，由市長黃偉哲（右四）與親子一起開箱福安公園「綠谷海盜船」與成功公園「森林迷宮編織網」2座遊戲場。圖／北區區公所提供
台南北區區公所今舉辦「北區特色公園－兒童嘉年華」，由市長黃偉哲（右四）與親子一起開箱福安公園「綠谷海盜船」與成功公園「森林迷宮編織網」2座遊戲場。圖／北區區公所提供

親子 黃偉哲 台南

延伸閱讀

2025台南鱻漁產業文化節將軍漁港登場

台南整合資源助花蓮 盼成災後溫暖力量

前行政院長張俊雄辭世 黃偉哲哀悼：感念推動南科發展貢獻

麻豆農會辦「柚感生活節」 黃偉哲致敬農民感謝就在志工

相關新聞

把綠意帶回家！台南北區再添2座特色遊戲場 市長黃偉哲開箱

台南北區特色公園添新亮點！北區區公所今舉辦「北區特色公園－兒童嘉年華」，由市長黃偉哲與親子一起開箱福安公園「綠谷海盜船」...

嘉義市城隍廟捐款200萬元 助嘉縣加速災後重建

丹娜絲颱風及0728西南氣流豪雨重創嘉義縣，災後已逾2個月，縣府仍全力投入人力與資源，加速重建工作。嘉義市城隍廟今捐款2...

注意「三角相機」標誌！台南市172甲線10月起增設測速點

台南市172甲線為聯絡後壁區與白河區重要道路，平時車流量不小，為使用路人培養自我管理車速、依速限行駛等防禦駕駛習慣，白河...

台南白河水庫下游白水溪河道易淤積 中央地方建立平台去化土方

台南白水溪因河道蜿蜒、波降平緩、流速緩慢易造成河道淤積，近年來白河水庫完成防淤排砂工程也加劇影響，雖進行土方清淤仍緩不濟...

影／陶喜建設與南商社區營造 安定社區老街變身華麗美巷

台南市陶喜建設為美化社區，結合彩繪藝術家莫嘉賓彩繪安定巷弄，讓破舊老宅小巷變身成美麗巷景，住戶說，有如進入花園，太漂亮了...

台南農改場育成新黃花苞舌蘭 「臺南5號」授權興大推廣

台南區改良場經過多年育成「台灣首見」黃花苞舌蘭新品種「臺南5號」。場方表示已取得植物品種權，27日與中興大學農業暨自然資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。