嘉義市城隍廟捐款200萬元 助嘉縣加速災後重建

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市城隍廟今捐款嘉義縣200萬元協助救災與重建，盼望受災居民早日恢復安定生活。。記者李宗祐／攝影
丹娜絲颱風及0728西南氣流豪雨重創嘉義縣，災後已逾2個月，縣府仍全力投入人力與資源，加速重建工作。嘉義市城隍廟今捐款200萬元協助救災與重建，盼望受災居民早日恢復安定生活。

嘉義縣長翁章梁今天前往嘉義市城隍廟，虔誠獻帛上香，並代表縣府致贈感謝狀。他感謝城隍爺庇佑鄉親，也感謝廟方長年無私奉獻、熱心公益。

嘉義市城隍廟董事長賴永川表示，不論何時何地，只要民眾有困難，城隍爺一定會盡全力幫助，這次捐助更希望能帶給災區居民一份溫暖與安心。

縣府社會局指出，丹娜絲颱風及0728豪雨造成本縣嚴重災損，不僅有災害救助可申請，各界善款更能即時補充或提供慰助，讓資源快速到位，幫助受災家庭早日恢復安穩生活。

