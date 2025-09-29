注意「三角相機」標誌！台南市172甲線10月起增設測速點

快訊

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市172甲線為聯絡後壁區與白河區重要道路，平時車流量不小，為使用路人培養自我管理車速、依速限行駛等防禦駕駛習慣，白河警方盤點轄內事故率，會同養護機關設置「警52」，今也彙整公布更新聯外、山區道路測速點，10月起將日夜不特定時段、不定點」方式執行測速。

白河警方表示，為提醒用路人養成自我管理車速、依速限行駛，為彼此預留「安全應變時間與煞停距離」的防禦駕駛習慣，同時降低意外損傷程度，經盤點轄內事故嚴重程度謹慎評估，近期與道路養護機關在後壁、東山及白河區等聯外、山區道路，設置「警52」三角形及相機圖示測速點警告標誌

白河警方說明，最新測速點詳細位置及最高速限包含，白河區市道172甲線秀祐路段、下秀祐路段、糞箕湖路段、虎山路段、三間厝路段及南寮路段，各區段限速為50Km/h至60Km/h不等；東山區則是市道165線青葉橋路段、市道174線44.9公里處、南314線頂窩路段及南104線東原國中附近，限速為50Km/h至60Km/h不等。

此外，後壁區則增設台1線278.55公里處，近八掌溪橋路段、安溪寮路段、後壁高中路段、市道172甲線後壁路段、市道172線本協路段及南80線竹圍後及鹽水汫水路段，限速則為50Km/h至70Km/h不等。

白河警方呼籲，駕駛人若看見警52標誌代表「前方路段常有測速取締執法」，尤其上述經常測速點沿線均有社區村落居民出入、學生通學穿越或彎道等特殊路型路況，更應自律車速、看清路況，遵守標誌標線號誌指示，留給彼此足夠的反應時間與空間，確保行車平安。

