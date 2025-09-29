台南白河水庫下游白水溪河道易淤積 中央地方建立平台去化土方

台南白水溪因河道蜿蜒、波降平緩、流速緩慢易造成河道淤積，近年來白河水庫完成防淤排砂工程也加劇影響，雖進行土方清淤仍緩不濟急，南市府近期與中央單位共同研商建立「疏濬土方去化平台」，公開整合堆置、標售及取用資訊，兼顧水庫庫容與地方需求。

南市水利局表示，白河水庫是大台南重要水源之一，兼具供水與防洪功能，水力排砂雖有助維持庫容，但卻造成下游白水溪淤積問題，因此，今年8月市府邀集中央相關單位，包含經濟部水利署第五河川分署、南區水資源分署及農業部農田水利署嘉南管理處等共同商討。

水利局說，經決議由第五河川分署提供土方資訊，南市府協助宣導，同時建立「疏濬土方去化平台」，另針對淤積嚴重河段規畫緊急清淤；農水署嘉南管理處也將審慎評估水庫排砂時機，由下游河川管理機關加強白水溪疏浚作業。

此外，因應0728西南氣流導致白河區豪雨成災，會中也討論洪颱期間滯洪設施運用，短期將維持林初埤、將軍埤及上茄苳埤蓄水空間，長期則研議在上茄苳埤增設閘門，藉以提升區域防洪效益。

水利局強調，後續將持續與中央緊密合作，不僅建立土方去化平台，讓資源更有效利用，也透過疏濬與設施調度，保障地方交通與居民安全，以「穩水情、助排水、保安全」為目標，提升治水韌性。